×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nesli tehdit altında bulunan vaşak ailesi görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Vaşak#Elazığ#Baskil
Nesli tehdit altında bulunan vaşak ailesi görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 09:51

Elazığ'ın Baskil ilçesinde nesli tehdit altında bulunan vaşak ailesi görüntülendi.

Haberin Devamı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyünde görüntülendi.

Bir evin güvenlik kamerasına yakalanan 2 vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

Gözden KaçmasınDr. Özdemir tarih vererek uyardı: Kar geliyor Ne zaman yağacak, İstanbul’da da etkili olacak mıDr. Özdemir tarih vererek uyardı: Kar geliyor! Ne zaman yağacak, İstanbul’da da etkili olacak mı?Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınTrumpa sunulan gizli İran raporları: ABD neden şimdi harekete geçti İşte saldırı hazırlıklarının perde arkasıTrump'a sunulan gizli İran raporları: ABD neden şimdi harekete geçti? İşte saldırı hazırlıklarının perde arkasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Vaşak#Elazığ#Baskil

BAKMADAN GEÇME!