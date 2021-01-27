MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Nesli tükenme tehdidine yakın' canlı Bartın'da görüntülendi!
GeriGündem 'Nesli tükenme tehdidine yakın' canlı Bartın'da görüntülendi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 20:36 | Son Güncelleme:

'Nesli tükenme tehdidine yakın' canlı Bartın'da görüntülendi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Nesli tükenme tehdidine yakın' canlı Bartın'da görüntülendi!
Abone Olgoogle-news

Bartın Irmağı’nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce ’nesli tükenme tehdide yakın’ kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.

Kent merkezinden geçerek Karadenize akan Bartın Irmağı’nda su samuru görüntülendi. Bartın Limanı mevkisindeki ırmakta bir tekne sahibi tarafından bulanık suda görüntülenen su samuru bir anda sudan çıkıp kafasını kaldırarak sağa sola baktıktan sonra suya geri girdi. Su samuru bir süre yüzeyde yüzdükten sonra suyun içine dalarak gözden kayboldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle