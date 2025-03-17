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Nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa’da fotokapana yakalandı

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#Bursa#Yaban Kedisi#Fotokapan
Nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa’da fotokapana yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:58

Türkiye’de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde fotokapana yakalandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu.

İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kurulan fotokapanlardan birine ise Türkiye’de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi yakalandı.

Nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa’da fotokapana yakalandı

Vaşak, karakulak, saz kedisi ve leoparla birlikte Türkiye’de yaşayan 5 vahşi kedi türü arasında yer alan yaban kedisi, karla kaplı ormanda görüntülendi. Bir diğer görüntüde ise yaban kedisinin yağmur altında, yolda yürüdüğü görüldü.

Nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa’da fotokapana yakalandı

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#Bursa#Yaban Kedisi#Fotokapan

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