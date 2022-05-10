Nesin Vakfı'nın hesaplarına bloke konuldu

Haberin Devamı

Ali Nesin, kararı sosyal medya hesabından yazdığı mektupla duyurdu. Ali Nesin mektubunda, “Nesin Ailesi bu ülkenin düşmanı değildir. Üç kuşaktır bu halka hizmet ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz. Yetti ama!” ifadelerini kullandı. İstanbul Çatalca’da 1973’de Aziz Nesin’in kurduğu Nesin Vakfı, 2017 yılında sosyal medyadan “Artık 14 dönüme sığmıyoruz” başlığıyla bir duyuru yayınlamıştı. Hem vakıf yetkililerinin hem de bağışçıların desteğiyle vakfın bitişiğindeki 8 dönümlük arazi, 2 milyon liraya satın alındı. Bu Aziz Nesin’in de vasiyetiydi.

Bloke kararının bu bağışlarla ilgili alındığını söyleyen Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, şu iddialarda bulundu:

Haberin Devamı

‘RABITA VAKFI YÜZÜNDEN’

“2020 yılı mayıs ayında arazimizin yanına Rabıta Vakfı taşındı. Başta çok sempatiyle baktığımız insanların bölgede bize karşı yaptığı karalama çalışmalarıyla niyetlerinin çok iyi olmadığını gördük. Kendileriyle yaşadığımız tartışmaların üzerine böyle bir karar alındı. Hesaplarımız valilik tarafından ‘usule aykırı bağış toplama’ gerekçesiyle bloke edildi. Bir bağış kabulü söz konusu. Vakıf, bağış kabul etme hakkına sahiptir ve tüzüğünde vardır. Öte yandan o yıllarda sosyal medyada bağış duyurusu yapmak için yönetmelikte aksi bir madde yoktu. Sadece bağış hesabımıza değil aynı zamanda teliflerden ve kiralardan elde ettiğimiz gelirlerin bulunduğu hesaplara da bloke konuldu. Arazinin ve hesabımızdaki paraların hazineye geçirilmesini talep ediyorlar. 25 Nisan’da idari mahkemeye yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk.” Öte yandan İstanbul Valiliği de bloke kararının yanı sıra vakfın yönetim kurulu üyelerine idari para cezası verileceğini ve arazinin hazineye geçirileceğini açıkladı.