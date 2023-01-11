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Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi

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#Mahmut Özer#Neşet Ertaş#Köy Yaşam Merkezi
Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2012 yılında vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş’ın doğduğu Kırşehir’in Kırtıllar köyünde yapılan Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi’ni açtı.

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Bakan Özer, açılışta özetle şöyle konuştu: “Kırtıllar köyüne, filozofumuz, hikmet sahibi, arif insan Neşet Ertaş’ımızın ismini yaşatacağımız köy yaşam merkezini kurmak bugüne nasipmiş. Bu merkezimiz hem köylülerimizin çocuklarının anaokulu, ilkokul ihtiyacını hem yetişkinlerimizin halk eğitim merkeziyle ilgili kurs ihtiyacını karşılarken Neşet Ertaş ismini de yaşatmaya devam edecek. Kırşehir’de 8 köy yaşam merkezi açtık. İki ay içinde 25 daha açacağız ve sayıyı 33’e çıkaracağız.”

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#Mahmut Özer#Neşet Ertaş#Köy Yaşam Merkezi

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