Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi

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Bakan Özer, açılışta özetle şöyle konuştu: “Kırtıllar köyüne, filozofumuz, hikmet sahibi, arif insan Neşet Ertaş’ımızın ismini yaşatacağımız köy yaşam merkezini kurmak bugüne nasipmiş. Bu merkezimiz hem köylülerimizin çocuklarının anaokulu, ilkokul ihtiyacını hem yetişkinlerimizin halk eğitim merkeziyle ilgili kurs ihtiyacını karşılarken Neşet Ertaş ismini de yaşatmaya devam edecek. Kırşehir’de 8 köy yaşam merkezi açtık. İki ay içinde 25 daha açacağız ve sayıyı 33’e çıkaracağız.”