Neşe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Neşenin Eş Anlamlısı

TDK’ya göre neşe kelimesi için, ‘sevinç’ ve ‘mutluluk’ sözcükleri karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeler gündelik yaşam içerisinde tek başına ya da farklı cümleler içerisinde kullanılabilir.

Neşe Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sağlıklı ve mutlu olmak üzerinden ortaya çıkan ve dışa vuran sevinç olarak neşe kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime için 2 değişik eş anlamlı sözcük yer alıyor.

- Sevinç,

- Mutluluk,

Neşenin Eş Anlamlısı

Neşe aynı zamanda kız çocukları için isim olarak kullanılan bir ad olarak değerlendirilmektedir. Bu kelime için alternatif olarak TDK üzerinden sevinç ve mutluluk kelimeleri eş anlamlı olarak değerlendirme potansiyeli sunuyor.

‘’Umarım neşe içinde bir gün olur.’’

‘’Bugün onun için gerçekten çok sevinçli bir gün.’’

‘’ Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyor.’’

Bu şekilde cümlelerde olduğu gibi başka yerlerde de her üç kelimeyi eş anlamlı olarak değerlendirebilirsiniz.