Neşe geri gelecek

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Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimleri kazanacağını ve daha sonra ülkeye ferah, refah, neşe ve gülümsemenin geleceğini ifade ettiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Pahalılık o kadar fazla ki asgari ücret ilan ediliyor ama bir ay bile dayanamıyor. Hayat pahalılığı aldı başını gitti. Soğanın kilosu 30 lira oldu. Kıymanın kilosu 300 lirayı geçti. Millet eti bırakın tenceresinde, rüyasında bile görmez oldu. Mutfak yangın yeri. Emeklinin, bayramdan bayrama aldığı ikramiye pul oldu. Bankalarda dolar kuru 20 lirayı geçti. Bankaların piyasadan döviz almasına sınır getirildi. Erdoğan dün çıkmış, ‘Ekonomide sıkıntı varmış, yoo, biz gayet iyiyiz’ diyor. Artık bir karar verin. Üç gün önce ‘Hayat pahalılığını ben çözeceğim’ diye ortalara döküldünüz. Üç gün sonra ‘Ekonomide hiçbir sorun yok’ diyorsunuz. Bu ekonomide sorun var mı, yok mu?

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ÖNCE FERAHA SONRA REFAHA

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak, Türkiye yeniden güven duyulan bir yönetime kavuşacak. Adalet, hak, hukuk gelecek. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında milletimiz önce feraha çıkacak sonra refaha ulaşacak. 15 Mayıs sabahı Erdoğan gidecek. Milletin adayı Kılıçdaroğlu gelecek. Sadece Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmakla kalmayacağız. TBMM’de de birinci parti olacağız. 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu olacak milletimizi önce feraha çıkaracak sonra da refaha kavuşturacak. Yatırım yağacak. İnsana yakışır iş ve aş olacak. Ülkemizin çalınan neşesi, insanlarımızın gülümsemesi geri gelecek. Dışarı giden gençlerimiz ülkesine geri gelecek.”