×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nermin’i de koruyamadık

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Yönelik Şiddet#Salih Aybas#Nermin Tirit
Nermin’i de koruyamadık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 07:00

Salih Aybas, kovaladığı 1 çocuk annesi Nermin Tirit’i bir sitenin bahçesinde tabancayla vurarak öldürdü. Aybas’ın, 2 yıl önce Tirit’i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı davada 12.5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezaevinden izinli çıktığı bildirildi.

Haberin Devamı

ERZURUM’un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde dün sabah erken saatlerde, Salih Aybas (52), bir sitenin bahçesinde kovaladığı 1 çocuk annesi Nermin Tirit’i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tirit ile Aybas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tirit ve Aybas’ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Nermin’i de koruyamadık

2 YIL ÖNCE SALDIRMIŞ 12.5 YIL CEZA ALMIŞTI

Nermin Tirit’in Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) temizlik işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Salih Aybas’ın, 2 yıl önce üniversitede birlikte çalıştıkları sırada Tirit’i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kadına yönelik şiddet’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından 12.5 yıl hapse çarptırıldığı ifade edildi. Aybas’ın cezaevinden izinli çıktığı, dün izin gününün sona erdiği ve teslim olması gerektiği bildirildi.

Haberin Devamı

Nermin’i de koruyamadık

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Yönelik Şiddet#Salih Aybas#Nermin Tirit

BAKMADAN GEÇME!