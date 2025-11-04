Nermin’i de koruyamadık

Haberin Devamı

ERZURUM’un Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde dün sabah erken saatlerde, Salih Aybas (52), bir sitenin bahçesinde kovaladığı 1 çocuk annesi Nermin Tirit’i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tirit ile Aybas’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Tirit ve Aybas’ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 YIL ÖNCE SALDIRMIŞ 12.5 YIL CEZA ALMIŞTI

Nermin Tirit’in Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) temizlik işçisi olarak çalıştığı belirtildi. Salih Aybas’ın, 2 yıl önce üniversitede birlikte çalıştıkları sırada Tirit’i bıçakla ağır yaraladığı, yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kadına yönelik şiddet’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından 12.5 yıl hapse çarptırıldığı ifade edildi. Aybas’ın cezaevinden izinli çıktığı, dün izin gününün sona erdiği ve teslim olması gerektiği bildirildi.

