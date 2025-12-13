Nermin Abadan Unat’a veda... ‘Hocaların hocası’nı kaybettik

Haberin Devamı

Unat’ın uzun yıllar boyunca çalıştığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye (SFB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hocaların Hocası Prof. Dr. Nermin Abadan Unat hocamızı 104 yaşında kaybettik. Tüm sosyalbilimcilerin, tüm Mülkiyelilerin ve ailesinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Mülkiye mezunlarının kurduğu Mülkiyeliler Birliği de yaptığı açıklamada, Unat’ın ölümünden dolayı “derin üzüntü” duyduğunu belirterek, “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ilk kadın asistan olarak görev yapmış olan hocamız bu öncülüğünü yaşamı boyu sürdürmüştür. Hocamız Türkiye’deki ilk seçmen davranışı çalışmalarıyla, göç çalışmalarına yaptığı önemli katkılarla, kadınların toplumdaki yeri ve toplumsal hareketi üzerine geliştirdiği yenilikçi bakış açısıyla düşün hayatı üzerine unutulmaz izler bırakmış, Türkiye akademisine öncülük etmiştir” ifadelerine yer verdi.

HÜRRİYET’E KONUŞMUŞTU: İYİ Kİ YAŞAMIŞIM İYİ Kİ HOCALIK ETMİŞİM

- Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, 2021 yılında, 100. yaşında Hürriyet gazetesinden Zeynep Bilgehan’a röportaj vermişti. 1921 yılında Viyana’da bir aristokrat evinde başlayıp ‘Atatürk’ün Türkiye’sinde devam eden süreçte yüzlerce öğrenci yetiştiren Unat, ‘İyi ki yaşamışım, iyi ki hocalık etmişim’ diyerek ‘bir asır’ hayatta olmanın ona öğrettiği dersleri şöyle anlatmıştı: “Hep ‘Niye iyimsersiniz?’ diye soruyorlar. Bu yüzyıl içinde son derece ümitsiz olan insanların nasıl tekrar toparlandıklarını gördüm. Ülkemizi, Atatürk ve İsmet Paşa’yı düşünüyorum. Kötümser olsalardı nasıl olacaktı? Cumhuriyet’i kurdukları dönemde erkeklerin yüzde 99’unun ayağında çarık vardı. Onların yaşadıklarından sonra bugünkü gibi bir Türkiye olabileceğini kim düşünebilirdi? Ardından, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya’dan bir sahne hatırlıyorum. 1948’de oradaydım. Amerikalı askerler savaş kazanmış olmanın rahatlığıyla sokaklarda sağa - sola çarparak geziyor, içtikleri sigaraları yere atıyorlardı. Sokağı temizleyen Alman işçiler, onların yere attığı izmarite muhtaç haldeydi. Sonra bugünkü Almanya’ya dönüştüler. Dolayısıyla kötümser olamıyorum.”

BEŞ HAYAT TAVSİYESİ

Nermin Abadan Unat, Hürriyet’e röportajında şu beş hayat tavsiyesinde bulunmuştu:

İnsanın ülkesini sevmesi lazım. Bugün beğenmeseniz bile her şeyin daha iyi gittiğini sen göremesen de senin torunların görecek. Mütevazı olun çünkü insan mütevazı olunca her şey güzel daha güzelleşiyor. Mutluluk, maddi değeri olmayan, en küçük şeylerde bile bulunabilir. İnsan ilişkilerinde fevri olmamak lazım. Dostluk kolay olmuyor. Onu kaybetmek de büyük kayıp. Yarınları küçümsemeyin. Günümüz karanlık da olsa yarın aydınlık olacak. Tabiatı da sevmek lazımdır. Her şey suni olmamalı. Sevgi denen şey mutlaka güzellikle ilgili değildir. Bu bir ruh huzurudur. Ömür yalnız geçmez. Birisi mutlaka lazımdır ama aşk geçicidir. Aşk yerine sadakati arayın.