Neriman’ın katiline en ağır ceza

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Bu sırada annesini almaya gelen Caner Nayki ile babası arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmak isteyen Neriman Onur da araya girdi. Mehmet Ali Nayki, belindeki ruhsatsız tabancayla Neriman Onur’u başından vurdu. Oğlu Caner ile boğuşma sırasında merdivenlerden düşen Mehmet Ali Nayki de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, baba ve oğlunu gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı da ele geçirdi.

‘SİZE ANNE ACISI YAŞATACAĞIM’

Soruşturmada, Nayki’nin boşanmayı kabullenemediği eski eşini ölümle tehdit ettiği, çocuklarına da ‘Size anne acısı yaşatacağım’ mesajları gönderdiği öne sürüldü. Umreden yeni dönen Neriman Onur'un eski eşi hakkında şikâyetçi olmak istediği bildirildi. Mehmet Ali Nayki, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Davanın karar duruşması, 5 Kasım'da, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Nayki'yi, eski eşi Neriman Onur'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İndirim uygulanmayan Nayki'ye ayrıca, olay sırasında annesini korumaya çalışan oğlu Caner Nayki'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi.

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