Neriman’ı pusu kurup katletmiş

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Eski eşini fark edince yardım çığlıkları atan Onur, kaçmak istedi. İşten döndüğü saatlerde annesini almaya gelen Caner Nayki (20), babasının elindeki tabancayı görünce engel olmak istedi. Çıkan arbedenin ardından tabancayı ateşleyen Mehmet Ali Nayki, Neriman Onur’u başından vurdu. Caner Nayki ile yumrukladığı babası Mehmet Ali Nayki merdivenlerden düştü.

BİR SÜREDİR TEHDİT EDİYORDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Neriman Onur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen motorize yunus ekibi, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki ile oğlu Caner Nayki’yi gözaltına aldı. Mehmet Ali Nayki’nin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yaralanan Mehmet Ali Nayki, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Soruşturmada, kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki ile Neriman Onur’un 2 yıldır ayrı yaşadıkları, 6 ay önce de boşandıkları öğrenildi. Bir süredir eski eşini ölümle tehdit ettiği belirtilen Nayki’nin, ayrılığı hazmedemediği, Onur’un iş çıkış saatinde servisten indiği noktada pusu kurduğu ortaya çıktı.

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‘SİZE ANNE ACISI YAŞATACAĞIM’

Nayki’nin, çocuklarına “Size anne acısı yaşatacağım” diyerek mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Onur’un 10 gün önce umreden döndüğü ve eski eşi hakkında şikâyetçi olmak istediği belirtildi. Babasına engel olmak isteyen Caner Nayki ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Neriman Onur’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye katılan oğlu Caner Nayki’nin sağ kolunun sargılı ve bitkin halde olduğu görüldü. Cinayet zanlısı Mehmet Ali Nayki’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.