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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

ARKAMDA SİZLER VARDINIZ

“Uzun yolculuklardan geldim. Özbekistan’dan New York’a geçtik. New York’ta BM’de hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi’nde 3 gün arka arkaya görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık, milletimiz adına. Afrika’da Türkiye var. Asya’da, Myammar’da, Arakan’da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var. Sakarya’yı bilmeyenler Sakarya Meydan Savaşı’nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya’nın nerede olduğunu bilmiyor.

TCG ANADOLU’YU İNCELEDİ/ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Sakarya’da katılacağı toplu açılış törenine helikopterle giderken, yapımı süren TCG Anadolu Gemisi’ni havadan inceledi.

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DÜNYA BİZİ KONUŞUYOR

Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Tarım tahıl koridorundan tahılı Karadeniz’den dünyaya dağıtan hangi ülke? Esir takasını Türkiye yaptı. Şu anda Rusya, Ukrayna, BM Genel Sekreteri ve dünya bizleri konuşuyor. Türkiye’ye 20 yılda bunca eseri bunlar kazandırabilir miydi? Küresel krizlerin üst üste geldiği süreçten Türkiye’yi bunlar sağsalim çıkarabilir miydi? BM karşısına Türkevi’ni diktik mi? Bunların ülkenin sıkıntısının çözümüne dair vaadini duyamazsınız. Çünkü öyle bir dertleri hazırlıkları yok. Umutlarını krizin ekonomideki etkilerine iftira kampanyalarına bağlamış durumdalar.

OLUMLU YÖNDE AYRIŞTIK

Bunların rahatsızlığı Türkiye’nin özgürce kendi politikasını uyguluyor olmasındandır. Gezi olaylarından 17-25 Aralık girişimine, çukur eylemlerinden sınır tacizine, 15 Temmuz’dan ekonomimizi mahvetme eylemlerine... Köprülerimizde araçlar gidiyor geliyor. Hani ekonomi çökmüştü? Helikopterden o yolları gördüm. Bu ekonomik canlılığı gösteriyor. Ama gözü olan görür, kulağı olan duyar. Bunlarda hiçbiri yok. Rusya-Ukrayna savaşı bizim ekonomimizde de dalgalanmalar yaşattı. Kendi aşımızı çıkardık. Garip gureba ülkelere de gönderdik. Gelişmiş ülkeler dahi şaşkına döndüler. Sağa sola savrulurken, biz kendimizi krizlerden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Birileri düne kadar bize altyapı yatırımını ne yapacaksınız diyordu. Şimdi ‘Niye daha fazla yapmadınız?’ diye sormaya başladı.”

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Erdoğan gençlere seslendi

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ

- “BAY Kemal, Sosyal Sigortalar Kurumu’nu batıran adam değil mi? Birçok insan bu dönemde hastanede ölüm döşeğinde kaldı. Her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklarını konuşuyor. Birileri ülkeyi yönetmeyi partisindeki hizipleri yönetmekle karıştırıyor. Birileri ülkeyi yönetmeyi kurdukları masaya oturttukları gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Birileri ülkeyi yönetmeyi, vesayet tetikçiliğiyle, darbe destekçiliğiyle, kendilerine emanet edilen kurumları batırmakla karıştırıyor. 6’lı masayı, gerektiği şekilde millet olarak devirmeye hazır mısınız?”

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GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da açılış töreninin ardından “İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a” sloganıyla düzenlenen gençlik buluşmasına katılarak özetle şunları söyledi: “2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyeceksiniz. Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Umutlarınızı istismar etmek için birileri her şeyi yapacaktır. Gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Sizlerden oyunuza, yani iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutmayacakları içi, altı, üstü boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Türkiye’nin geleceğini mankurtlara değil, fikri, vicdanı, irfanı hür gençlere emanet edebiliriz.

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CHP gençlere güvenmiyordu. ‘Meclis’i çoluk çocuğa mı bırakacağız’ ifadelerini kullanıyorlardı. Biz gençliğimize güveniyoruz. 2013’te Gezi olayları başladığında semboller üzerinden gençlerimizle bağın koptuğunu varsayarak ellerini ovuşturmuştu. Bir sene sonra en yüksek oyumuzu aldık. Tüm terör örgütlerinin saldırdığı günlerde en büyük desteği gençlerden aldık. 15 Temmuz gecesi de sizler destan yazdınız. Sakarya’dan şu güzel salonun atmosferinden tüm istismarcılara sesleniyorum. Gençlerimizi rahat bırakın. Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Sizlerden tek isteğim, kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhunuzu ve zihninizi kirletmelerine izin vermeyin. Yeter ki siz özgürlüğünüze sahip çıkın, iradenize sahip çıkın, geleceğinize sahip çıkın.”