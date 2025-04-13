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Neredeyse sevmeyeni yok! İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

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#Mersin#Silifke#Erik
Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 17:13

Mersin’in Silifke ilçesinde baharın habercisi olan bahçelerdeki erik hasadı başladı. Don nedeniyle rekoltesi düşük kalan erik, kilosu 450 liradan alıcı buluyor. Mut'ta Şubat ayında yapılan hasatta eriğin kilosu 8 bin liraya satılıyor ve sayarak paketleniyordu.

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İlçe genelinde 6 bin 500 dekarda üretilen eriğin hasadı başladı. Baharın habercisi erikler, kalitesine göre kilosu 150 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Paketlenen ürünler, iç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.

Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

Yaklaşık 35 yıldır erik üretimi yapan Zeynep Akay, bu yıl yaşanan verim düşüklüğüne dikkat çekti. Akay, “10 dönümlük arazimizde her yıl yaklaşık 12 ton erik hasat ediyorduk. Ancak bu yıl, kışın soğuk ve sert geçmesi nedeniyle sadece 2 ton ürün alabildik. İşçi maliyetlerini de göz önünde bulundurunca bu sezon bizler için oldukça zor geçti” dedi.

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Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

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'TALEP VAR AMA YETERİNCE KARŞILAYAMIYORUZ'

Erik tüccarı Burhan Özgen ise ihracat sürecindeki sıkıntılardan bahsetti. Özgen, “4-5 yıldır erik ticareti yapıyorum. Ancak bu yıl rekolte geçen senenin üçte biri kadar.

Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

İhracat yeni başladı, Hollanda, Almanya, İngiltere, Dubai ve Arap ülkelerine erik gönderiyoruz. Ancak fiyatlar çok düşük ve karşı taraf daha kaliteli ürün talep ediyor. Fiyat vermedikleri için zorluk yaşıyoruz.

Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

Hem biz tüccarlar hem de üreticiler bu süreçten etkileniyoruz. Talep var ama henüz yeterince karşılayamıyoruz. Umarım sezonun ilerleyen günleri daha verimli geçer. İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olur” dedi. 

Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

Neredeyse sevmeyeni yok İlk hasadında kilosu 8 bin liraydı, şimdi 450 liraya satılıyor

 

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#Mersin#Silifke#Erik

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