Neredeyse kaçırılıyordu

Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun kimliğini kontrol edince gerçek ortaya çıktı. Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Faslı S.K. polisteki ifadesinde bebeği, kendi çocuğuna benzediği için almaya çalıştığını söyledi. S.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Baba Emin E. “Daha önce de Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde böyle bir olay olmuş. Bu ikinci olay. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.

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