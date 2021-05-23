Neredeyse kaçırılıyordu
İstanbul Şişli’de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi çocuk bölümüne sekiz aylık Tercan bebek, annesi ve babaannesi tarafından doktor kontrolüne getirildi. Röntgen sırası bekledikleri sırada bebeğin annesi bilgi almak için içeri girdi. Bu sırada babaannesi ile bekleyen Tercan bebeğin yanına Fas uyruklu S.K. yanaştı. Bebeğin kolundan tutan Faslı kadın “Bu çocuk benim” diyerek bağırmaya başladı. Çocuğu almak için uğraşan kadına babaanne engel oldu. Hastanede bağrışmaları duyan güvenlik görevlileri olaya müdahale etti.
Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğun kimliğini kontrol edince gerçek ortaya çıktı. Fas uyruklu kadının 8 aylık bebeği kaçırmaya çalıştığı anlaşılınca S.K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Faslı S.K. polisteki ifadesinde bebeği, kendi çocuğuna benzediği için almaya çalıştığını söyledi. S.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Baba Emin E. “Daha önce de Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde böyle bir olay olmuş. Bu ikinci olay. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.
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