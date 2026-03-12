Neredesin Zehra

Haberin Devamı

Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu.

EMNİYET MESAJLA DESTEK İSTEDİ

Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte arama çalışmaları başlatıldı. Ancak bu süreçte herhangi bir ize rastlanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kayıp Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi. Zehra Üzüm’ün fotoğrafının de yer verildiği mesajda, “Kayıp çocuk, 150 boyunda, 45 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü. Kayıp olduğunda üzerinde siyah renk çanta bulunmaktadır” denildi.

Zehra Üzüm’ü arama çalışmaları sürüyor.