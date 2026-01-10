Neredesin Melek... 1 haftadır haber alınamıyor

Haberin Devamı

MARDİN Artuklu’da ailesiyle yaşayan Melek Ayhan (17), 3 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi kendi imkânlarıyla kızlarına ulaşamayınca, durumu polise bildirdi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor. Anne Nazmiye Ayhan, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, şüphelendikleri kimsenin olmadığını, kızının kendi rızayla mı yoksa zorla mı götürüldüğünü de bilmediklerini söyledi. Ayhan, kızının bir an önce bulunmasını istedi.

‘HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM’

Melek’in geçen hafta cumartesi gününden itibaren kayıp olduğunu belirten Nazmiye Ayhan, “Emniyete, çocuk şubeye, savcılığa, her yere gittim ama hâlâ bir haber alamadım. Günlerdir kızımdan haber alamıyorum, perişanım. Kız kardeşinin kolu kırık olduğu için ‘Yanında kalıp, ona bakacağım’ dedi. Saat 12.00 gibiydi eve döndük ama kızım yoktu. Evden de hiçbir şey götürmemiş, ne çanta, ne elbise, ne para hiçbir şey götürmemiş. Markete mi gitmiş, nereye çıkmış bilmiyorum, kendisi mi yoksa zorla mı götürülmüş bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz kimse de yok, kimsenin günahını alamam ama kızım kayıptır. Eğer ki, ben bir gün dışarıda kaldım, eve dönsem annem babam kızacak diyorsa, ben hiç kızmam. Yeter ki eve gelsin, dönsün. Başka da hiç bir şey istemiyorum” dedi.

Kızının hayatından endişe duyduğunu belirten Ayhan, “Yediği önündeydi, yemediği de arkasında. El bebek gül bebek kızımı büyüttüm. Babası bugüne kadar ona bir tokat dahi vurmamış. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımı gören ya da yerini bilenlerden insaniyet namına 112’ye ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum” diye konuştu.