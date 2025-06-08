Neredesin Burak

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BURSA’da Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak’ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşama kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki okulun bahçesindeki barakada, Koçak’a ait okul çantasını bulan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Önceki gün 50 kişiden oluşan profesyonel ekiple yapılan çalışmalarda Koçak’a ulaşılamadı. Arama çalışmaları, dün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Burak Koçak, toplam 94 personel, 4 dron, 4 arama köpeği ve 16 araçla arandı.

TIRAŞINI BEĞENMEYİNCE SAÇLARINI KESMİŞLER

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Kaybolmadan bir gün önce, Burak’ın bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki bir berbere gittiği öğrenildi. Ancak yaptırdığı saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, ‘Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?’ diyerek tepki gösterdiği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak’ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.

Burak Koçak’ın babası Bekir Koçak’ın (70), 2022 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Oğlu Burak’ın kaybolduğu gün ve öncesinde yaşananları anlatan Hanife Koçak, “Burak’ı amcasıyla birlikte ikaz ettik. ‘Saçını neden böyle yaptın oğlum?’ dedik. Okul müdürü bizi, Burak’ın pimi çıkmış olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığından dolayı okula çağırmıştı. Bu konudan dolayı ona biraz kızdık, ancak kendisini dövmedik. Saç tıraşından dolayı saçlarını tıraş makinesiyle kestik. O da herhalde bu duruma üzülmüştür. Burak, makine mühendisi olmak istiyordu” dedi.