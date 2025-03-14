Nerede zulüm, adaletsizlik varsa sona erdirmek için oradayız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde özetle şunları söyledi:

“Diyanet Vakfımız yarım asırlık iyilik yolculuğunda eğitimden insani yardıma, kültürel faaliyetten sosyal dayanışma projelerine kadar birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşıdı. Kuran kurslarından hafızlık mekteplerine, anaokulundan üniversitelere Türkiye’de ve dünyanın 111 ülkesinde her kademeden binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Düzenlediği uluslararası yardım kampanyalarıyla savaş, afet ve yoksulluk sebebiyle zor durumda kalan insanlara milletimizin yardım elini uzatıyor. Ramazan ayında, Kurban Bayramı’nda ve daha birçok önemli günde yurtiçi ve yurtdışındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardımına koşuyor. Kuş uçmaz kervan geçmez denilen yerlerde, sadece bilmek zorunda olanların bildiği bölgelerde başarıyla temsil ediyor. Asya’dan Afrika’ya nereye gitsek Türkiye Diyanet Vakfımızın iyilik neferlerinin bir hizmeti ile mutlaka karşılaşıyoruz. Sizlerden vicdanlarını tatile çıkaranlara aldırmadan hayırda, güzellikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyorum.

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İYİLİK HAFTASI

27 Şubat’ta yayımladığımız yönetmelikle 13-20 Mart tarihleri arasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. Hafta boyunca Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere ilgili birçok kurum ve kuruluşlarımızla birlikte pek çok faaliyet icra edeceğiz. Böylelikle inanç ve medeniyet değerlerimizin en yüksek ideallerinden biri olan iyiliği her alanda teşvik edip destekleyecek, iyilik çınarının çok daha derinlere kök salması için hep beraber çaba sarf edeceğiz. Yaratılanı yaratandan ötürü seven bir milletin, medeniyetin mensuplarıyız. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır. Lokman Hekim, ‘İyilik insanın emniyet kemeridir’ diyor.

CESARETLE SAHİP ÇIKTIK

İyiliğin bu güçlü mirasını muhafaza ederek zenginleştirmek, daha da önemlisi gelecek nesillere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İyilikle dünyayı güzelleştirmenin çabasındayız. Zalime karşı dik durarak, mazlumun elinden tutarak insanlık vazifemizi en güzel şekilde ifa etmenin mücadelesini veriyoruz. Bu anlayışla bir milyon kardeşimizin hayatını kaybettiği Suriye’deki katliamlardan kaçıp eman yurdu olarak gördükleri Suriyeli muhacirlere kapılarımızı sonuna kadar açtık. 471 gün boyunca Siyonist rejimin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazzeli mazlumlara işte bu tasavvurla destek olduk. Bugün güya kendi akıllarınca bizi cesaretli olmaya çağıranlar, Gazzeli çocuklarının üzerine bombaların yağdığı o imtihan günlerinde sırf soykırım şebekesinden korktukları için Filistin Kuvayı-ı Milliye’sine ‘terör örgütü’ iftirası atarken biz, Birleşmiş Miller Genel Kurulu’nda, insanlığın ortak kürsüsünde soykırımcıların ve destekçilerinin gözünün içine bakarak Filistin davasına ve Gazze’nin kahraman evlatlarına işte bunun için cesaretle sahip çıktık.

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EZİLENLERİN YANINDAYIZ

Somali’de istikrarın korunması, Sudan’da kardeş kavgasının son bulması, Yemen’in, Afganistan’ın, Lübnan’ın kalıcı huzura kavuşması için tüm imkanlarımızı bunun için seferber ediyoruz. Nerede gadre uğrayan, yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız. Nerede bir zulüm, çatışma ve adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız. Nerede dostlarımız ve soydaşlarımız eziyet görüyorsa engel olmak için biz oradayız. Nerede bir afet, gözyaşı varsa varsa silmek için biz yine oradayız. Bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya, ezilenlerin, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını yüceltmeyi ve yükseltmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sabredeceğiz, çalışacağız, umutsuzluğa asla kapılmayacağız. Allah’a güveneceğiz.”

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SURİYELİ CESUR PİLOT

Erdoğan, ödül alanları şu sözlerle kutladı: “Çocuk hastalıkları uzmanı olarak bir yandan topluma hizmet edip 8 evladını büyütürken, diğer yönden birçok iyilik projesine öncülük eden doktor Gülhanım Bayrak hanımefendiyi, helal kazancını iyilik ve hayır yolunda harcayarak 140’tan fazla Kuran kursunun açılmasına katkı sağlayan, yetimleri, hafızları koruyup gözeten işinsanı Hacı Fevzi Şener’i, engelli ve bakıma muhtaç kardeşlerimize din eğitimi veren, çölyak hastaları için özel ekmek üretip ihtiyacı olanlara ulaştıran din görevlisi Hasan Koç kardeşimi milletim adına tebrik ediyorum. Aynı şekilde ‘harçlıklarımızı Filistin’e bomba olarak göndermeyeceğiz’ diyerek başlattığı farkındalık çalışmasıyla milyonlarca gönle dokunan, Gazzeli mazlumların acısını yüreğinde hissedip zulme karşı boykot çağrısı yapan Ömer Asaf Kar evladımızı tebrik ediyorum.”





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* “1982 Hama Katliamı sırasında vicdanının sesine kulak vererek zalim Esed rejiminin sivilleri bombalama emrini yerine getirmeyen bu yüzden hapsedildiği Sednayah Hapishanesi’nde türlü zorluklara göğüs gerek Suriyeli cesur pilot Raghid El Tatari’yi, tebrik ediyorum.”