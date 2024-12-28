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Nerede o eski paneller

Güncelleme Tarihi:

#Yakışıklı Güvenlik#Muhammed Sürmeneli#Ege Üniversitesi
Nerede o eski paneller
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

ÜNİVERSİTELERİN öğrenci kulüpleri düzenledikleri toplantılarda önceki yıllarda alanında yetkin; sanatçı, akademisyen, işinsanı ya da sporcuları ağırlamayı tercih ederken son dönemde ilgileri, internet ünlülerine kaymış gibi görünüyor.

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Son olarak ‘Yakışıklı Güvenlik’ olarak tanınan ve kelepçe gösterisiyle ilgi çeken Muhammed Sürmeneli’nin konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Sosyal Medya ve İletişim Topluluğu tarafından panele çağırılması sosyal medyada ‘Üniversiteler bilimden uzak etkinlikleri neden yapıyor?’ sorusunun artmasına yol açtı.

‘KISA YOLDAN PARA MERAKI’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Hicran Ilgın şunları söyledi: “İçeriği ne olursa olsun fenomenlerin katıldığı programda 500 kişilik salona bin kişi girmeye çalışıyor. Bu ilgi, ‘gençlerin kısa yoldan nasıl para kazanılabileceğini merak etmelerinden’ kaynaklanıyor. Bunların öğrenciye bir katkı olacağını düşünmüyorum.”

‘helikopter akademisyen’

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner, “Bugün, akademisyen tavrına baktığımızda öğrencileri mutlu etmeye çabalayan bir halin hâkim olduğunu gözlemliyorum. Çocuğun her dediğini yapmaya çalışan aşırı korumacı ebeveynlere nasıl ‘helikopter ebeveyn’ diyorsak, akademide de ‘helikopter akademisyenler’ görmeye başladık” diye konuştu.       

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#Yakışıklı Güvenlik#Muhammed Sürmeneli#Ege Üniversitesi

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