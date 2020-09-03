Nerede deprem oldu? İşte 3 Ağustos Kandilli son dakika depremler listesi
Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Muş'tan bir deprem haberi geldi. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, son depremler listesi...
Muş'un Korkut ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01:08 sıralarında Muş'un Korkut ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.37 km olarak belirlendi. İşte son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.09.03 06:45:40 35.2963 27.7872 10.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.03 06:24:00 36.8593 27.5763 2.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.03 06:23:46 39.5745 26.0468 6.5 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.03 04:25:34 38.7328 41.9718 1.5 -.- 2.1 -.- SARMASIK-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.03 04:15:10 39.4748 26.2112 5.3 -.- 2.2 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.03 01:57:14 39.0155 27.8822 16.7 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.03 01:48:12 39.4663 26.2408 5.4 -.- 2.4 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.09.03 01:45:51 38.5943 41.8970 25.8 -.- 1.4 -.- ORTANCA-HASKOY (MUS) İlksel
2020.09.03 01:21:07 38.2177 27.0725 1.5 -.- 1.2 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2020.09.03 01:08:32 38.7372 41.9705 5.0 -.- 3.8 3.8 SARMASIK-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.03 00:01:28 36.7348 26.9815 5.2 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.02 23:25:51 38.9602 29.9562 7.6 -.- 2.3 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2020.09.02 22:55:17 39.9740 27.7940 16.0 -.- 1.5 -.- KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2020.09.02 21:59:06 39.2242 25.9915 11.3 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.02 21:01:39 39.2928 29.4632 11.8 -.- 1.8 -.- CERTE-EMET (KUTAHYA) İlksel
2020.09.02 20:50:49 37.9957 28.8403 18.5 -.- 1.6 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2020.09.02 20:42:08 38.6768 43.5095 5.0 -.- 2.5 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel
2020.09.02 19:49:43 37.1983 35.4218 9.1 -.- 1.7 -.- EGECIUSAGI-SARICAM (ADANA) İlksel
2020.09.02 19:24:44 37.5813 35.7127 5.4 -.- 2.3 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.09.02 18:50:43 39.3840 40.6552 7.0 -.- 2.1 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.09.02 17:09:47 38.1245 32.5592 0.0 -.- 1.1 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.09.02 16:55:47 37.2418 35.4367 9.6 -.- 2.9 -.- MALIHIDIRLI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle