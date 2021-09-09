Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 9 Eylül Kandilli son depremler depremler listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 9 Eylül 2021 son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 9 Eylül son dakika deprem bilgisi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 04.:42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19.44 km olarak belirtildi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.09 07:17:06 36.4872 27.1742 2.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 06:44:18 36.6030 27.1200 9.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 06:43:42 39.9855 24.4195 8.3 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.09.09 04:48:33 35.8832 29.3958 5.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.09 04:42:39 36.2292 35.8353 11.9 -.- 3.9 3.9 KALE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2021.09.09 04:40:08 39.4628 37.4037 8.4 -.- 1.8 -.- GUNESLI-ULAS (SIVAS) İlksel
2021.09.09 04:33:58 38.9333 26.1127 8.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 04:29:12 38.9210 26.1175 11.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 03:17:01 37.9317 27.0913 8.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 02:56:16 38.2117 38.4018 12.9 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2021.09.09 02:55:07 38.9323 30.2260 4.0 -.- 2.4 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.09.09 02:37:46 35.2235 25.2462 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 02:32:33 36.4522 27.1427 5.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 01:28:13 37.8582 27.0765 13.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 00:40:13 38.9377 26.0883 17.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.09 00:40:01 36.4385 27.1848 10.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.09 00:39:24 38.9363 26.1253 10.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel