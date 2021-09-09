Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 9 Eylül Kandilli son depremler depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 9 Eylül son dakika deprem bilgisi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 04.:42'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19.44 km olarak belirtildi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.09.09 07:17:06 36.4872 27.1742 2.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.09 06:44:18 36.6030 27.1200 9.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.09 06:43:42 39.9855 24.4195 8.3 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2021.09.09 04:48:33 35.8832 29.3958 5.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.09 04:42:39 36.2292 35.8353 11.9 -.- 3.9 3.9 KALE-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2021.09.09 04:40:08 39.4628 37.4037 8.4 -.- 1.8 -.- GUNESLI-ULAS (SIVAS) İlksel

2021.09.09 04:33:58 38.9333 26.1127 8.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.09 04:29:12 38.9210 26.1175 11.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.09 03:17:01 37.9317 27.0913 8.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.09 02:56:16 38.2117 38.4018 12.9 -.- 1.6 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2021.09.09 02:55:07 38.9323 30.2260 4.0 -.- 2.4 -.- OLUCAK-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.09.09 02:37:46 35.2235 25.2462 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.09 02:32:33 36.4522 27.1427 5.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.09 01:28:13 37.8582 27.0765 13.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.09 00:40:13 38.9377 26.0883 17.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.09 00:40:01 36.4385 27.1848 10.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.09 00:39:24 38.9363 26.1253 10.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

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