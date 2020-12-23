Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 23 Aralık Kandilli son depremler depremler listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Aralık 2020 son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 23 Aralık son dakika deprem bilgisi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.12.23 07:38:27 37.9012 26.8702 3.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 07:36:41 39.3397 40.7048 5.0 -.- 3.1 3.2 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2020.12.23 07:33:12 35.8455 30.4175 20.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.23 06:08:09 37.8163 26.8772 13.9 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 05:15:26 37.6597 28.3647 11.1 -.- 2.4 -.- YAKAKOY-BOZDOGAN (AYDIN) İlksel
2020.12.23 03:13:29 38.7345 39.1767 7.2 -.- 1.6 -.- NURALI-(ELAZIG) İlksel
2020.12.23 02:45:49 37.9133 26.8970 13.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 02:41:22 37.9147 26.8948 13.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 02:09:14 37.7768 27.2302 9.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 01:29:18 37.7197 26.8315 12.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 01:18:17 37.6075 26.9238 12.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.23 01:13:33 37.7750 27.0218 9.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 01:02:19 37.7938 27.0193 7.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 01:00:40 38.3032 38.7292 24.1 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.12.23 00:56:36 38.1795 27.7818 7.2 -.- 2.0 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR) İlksel
2020.12.23 00:51:15 37.8770 26.8243 9.5 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.23 00:37:44 38.0380 26.1658 3.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.12.23 00:28:03 37.7898 27.0405 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.23 00:23:03 37.7938 26.8585 5.3 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.22 23:42:04 36.5475 27.8982 5.9 -.- 2.3 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.12.22 23:16:52 39.7770 32.5732 5.8 -.- 1.4 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2020.12.22 23:06:39 40.1038 42.8578 5.3 -.- 1.6 -.- URKER-KAGIZMAN (KARS) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle