Nerede deprem oldu, deprem mi oldu? İşte 20 Mayıs Kandilli son depremler depremler listesi
Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. Vatandaşlar, 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 20 Mayıs son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Depremlerin merkez üsleri ile şiddetleri Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak yayınlanıyor. İşte, 20 Mayıs 2021 son dakika deprem bilgisi...
Son dakika haberine göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 04:01'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 04:01'de, 7.3 kilometre derinlikte 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.20 08:06:46 39.7050 25.6507 9.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.20 07:32:38 37.0623 36.1633 2.0 -.- 2.1 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2021.05.20 06:27:32 38.4262 39.2085 5.0 -.- 1.5 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.05.20 06:26:07 38.0898 30.1335 5.0 -.- 1.9 -.- CAKICI-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.05.20 05:49:47 37.8230 29.2563 6.6 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.20 05:22:13 35.1778 32.8130 16.5 -.- 1.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.05.20 05:17:26 37.8545 29.2287 7.7 -.- 1.4 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2021.05.20 04:55:18 41.1475 43.9620 5.0 -.- 2.0 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.05.20 04:31:10 35.4933 26.4872 26.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 04:26:52 37.8187 29.3130 9.4 -.- 1.4 -.- KOCABAS-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.20 04:11:42 37.8418 27.2158 4.6 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.20 04:09:17 38.3172 38.8812 5.0 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.20 04:01:22 37.8455 29.2492 6.7 -.- 4.0 4.0 GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.20 04:00:36 39.2765 29.2695 11.0 -.- 1.4 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2021.05.20 03:23:50 40.7730 31.6263 3.1 -.- 1.1 -.- BAKIRLI-(BOLU) İlksel
2021.05.20 02:53:16 38.0133 39.2468 5.0 -.- 1.3 -.- BAYAT-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
2021.05.20 02:51:00 36.1072 27.3302 5.6 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 02:48:11 36.4770 27.2117 9.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 02:45:38 36.4253 27.1767 8.8 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 02:19:46 39.0817 40.3745 5.0 -.- 2.1 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
2021.05.20 02:07:15 39.0272 25.9198 10.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.20 01:33:26 36.4487 27.2497 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 01:29:01 36.5932 27.4065 5.0 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.20 01:13:40 40.1605 31.7107 7.2 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.05.20 00:13:36 36.3535 27.0937 7.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.19 23:54:25 36.4303 27.2768 1.3 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.19 23:35:53 37.7375 29.3472 5.0 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.19 23:17:00 36.4407 27.1473 5.1 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.19 22:52:16 36.4517 27.1807 3.9 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.19 22:33:36 36.4282 27.1758 15.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.19 21:52:20 35.6190 27.5480 2.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.19 21:51:53 39.5255 25.8692 10.0 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.19 21:30:06 38.2860 38.7937 4.1 -.- 2.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.19 21:17:20 40.4303 26.2678 18.1 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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