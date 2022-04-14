Neptün füzesi nedir, özellikleri nelerdir?

Haberin Devamı

Neptün füze sistemi, bağımsız olarak hareket eden kruvazörler, muhripler, fırkateynler, korvetler, tank ve personel çıkarma gemileri ve nakliye gemilerine karşı savunma faaliyeti icra etmek için tasarlanmış, gemisavar füzeye sahip kara tabanlı bir seyir füzesi sistemidir. Sistem, olumsuz hava koşullarında, radyo-kontrast (Xray ışınlarını geçirmeyen) hedeflere karşı, savunma ateşinin yetersiz kaldığı veya düşmanın radyo-elektronik karıştırma yaptığı durumlarda da faaliyet gösterebiliyor.

Bir Neptün bataryası, 24 adet R-360 gemisavar füzesi ile 6 adet USPU-360 platformunu içeriyor. RK-360MT “Neptün” sistemi; seyyar komuta merkezi (RKP-360), fırlatma aracı (USPU-360), füze taşıyıcı araç (TM-360) ve güç aracından (TZM-360) oluşmaktadır. R-360 füzesi 870 kg ağırlığında olup, harp başlığının ağırlığı ise 150 kg’dır. Füzenin menzili 280 km’ye kadar çıkarken ve hızı yaklaşık 900 km/saattir. Yüzeyden 3 ila 10 metre yükseklikte uçabilir. Bir rampa aynı anda 24 füzeye kadar fırlatabilir; böylece 6 rampanın tam bir salvosunda 3-5 saniyelik bir süre içinde 144 füze fırlatılabilir.