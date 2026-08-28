Nepal'deki felaketle ilgili kritik detay! Gerçek sanılandan çok farklı… Uzman isim tek tek anlattı

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Himalayalar’da tonlarca buz ve kayanın binlerce metre yükseklikten koparak vadiye sürüklenmesi, dakikalar içinde zincirleme bir felakete dönüştü. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olay, iklim değişikliğinin yüksek dağlık bölgelerde tetiklediği zincirleme afet riskini bir kez daha gündeme getirdi.

“Görüntülerden ve diğer kaynaklardan edindiğim izlenim, bir kaya-buz kütlesinin kayması sonucunda bir buzul vadisini ve içindeki malzemeyi kuru sıvılaşma etkisiyle bir kaya çığına dönüştürmüş olduğu. Bu olay nedeniyle akarsu kısa bir süreyle setleniyor ve bir göllenme oluşuyor. Set gölünün yıkılmasıyla birlikte önce moloz akmasına, ardından sele dönüşüyor ve önüne çıkan her şeyi yıkıp götürüyor.”









BİNLERCE FİT YÜKSEKLİKTEN KOPAN KÜTLE VADİYE GİRDİ



HIZLI ERİME İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR







Dundee Üniversitesi’nden Simon Cook, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtirken, yükselen sıcaklıkların yüksek dağlık bölgelerde donmuş zemini zayıflatmasının heyelan ve çamur akıntısı riskini artırabileceğine dikkat çekti.









DOĞAL BARAJ YIKILDI, AKIŞ SAATTE 160 KİLOMETREYİ AŞTI



30 DAKİKADA NEHİR 9 METRE YÜKSELDİ

‘BİRKAÇ DAKİKADA HER ŞEY YOK OLDU’



HAYATTA KALANLAR YAMAÇLARA KAÇARAK KURTULDU



‘OLAY DEPREMLE TETİKLENMİŞ DEĞİL’



HİMALAYALAR’DA İLK DEĞİL



BENZER BİR FELAKET TÜRKİYE’DE DE YAŞANDI



TÜRKİYE’DE YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELER NERELER?

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Nepal ve Tibet sınırında çarşamba günü yerel saatle 08.37’de kaydedilen olayın, klasik anlamda tektonik bir depremden ziyade büyük bir kaya-buz kütlesinin hareketi sonucu oluşan şok dalgası olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tolga Görüm, olayın oluş mekanizmasına ilişkin değerlendirmesinde, görüntülerin bir depremden çok büyük bir kaya-buz kütlesinin hareketine işaret ettiğini belirtti.Uydu görüntülerine göre büyük bir kaya kütlesi, üzerindeki buzla birlikte koparak aşağıya doğru hareket etti. Yaklaşık 50 dönümlük alanı kaplayan buz kütlesinin yaklaşık 4 bin fit yükseklikten vadi tabanına düşmesi, beraberinde kaya, toprak ve buz parçalarını da sürükledi.Washington Post’un Planet Labs tarafından elde edilen uydu görüntülerine ilişkin aktardığı değerlendirmeye göre, felaket öncesinde yüksek rakımdaki vadide yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir buzul alanı bulunuyordu. Çökme sonrasında bu alanın büyük bölümünün ortadan kaybolduğu ve vadinin buz ile çamurla kaplandığı görüldü.Prof. Dr. Tolga Görüm de olayın yalnızca bir buzul kopması olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek yıkıcı sürecin kaya kütlesinin buz ve suyla birlikte hareket edip giderek daha fazla malzeme toplamasıyla büyümüş olabileceğini belirtti:Şunun altını çizmekte fayda var: Felaketin kesin tetikleyicisi henüz netlik kazanmış değil. Ancak Washington Post’un aktardığı bilimsel değerlendirmelere göre, olaydan önceki uydu görüntülerinde bölgede kar örtüsü görülürken, çökme öncesinde bu karın hızla eridiği dikkat çekiyor. Bilim insanlarının üzerinde durduğu ihtimallerden biri, hızlı erime sonucu büyük miktarda suyun buzul çatlaklarından aşağı sızması. Bu suyun buzulun altında birikerek zeminde kayganlaştırıcı bir tabaka oluşturması, buz kütlesinin dağ yamacından kopmasını kolaylaştırmış olabilir.Bir diğer ihtimal ise geri çekilen buzulların geride bıraktığı ve ‘ölü buz’ olarak tanımlanan buz kütleleri. Ana buzul küçüldükçe geride kalan bu parçaların zamanla çözülmesi, vadilerde ilave su ve malzeme kaynağı oluşturabiliyor.Çığın hızla ilerleyen kalıntıları Lhende Khola Nehri’ne ulaştığında akışın önünü keserek doğal bir baraj oluşturdu. Barajın arkasında su, buz, kaya ve çamur birikmeye başladı. Artan basınçla doğal barajın yıkılması ise olayın ikinci büyük aşamasını tetikledi. Dağ vadisinden aşağı doğru ilerleyen dev akış, önüne kattığı kaya, çakıl, buz, çamur ve ağaç gövdelerini saatte 160 kilometreyi aşan hızlarla sürükledi.Prof. Dr. Tolga Görüm, akışın ilerledikçe çevreden daha fazla malzeme toplamasının yıkıcılığı artırdığına dikkat çekti:Çökmeden yalnızca 13 dakika sonra, saat 08.50’de Rasuwa bölgesindeki Syabrubesi’de bulunan su seviyesi izleme istasyonu veri iletimini durdurdu. Saat 09.05’te ise yetkililere Tibet’ten Bhotekoshi Nehri üzerinde büyük bir sel meydana geldiğine ilişkin bilgi ulaştı. Nehir seviyesi yaklaşık 30 dakika içerisinde 9 metreye kadar yükseldi. Buz, su, kaya ve çamurdan oluşan dev akış, dar vadiler boyunca ilerleyerek güzergâhı üzerindeki yapıları ve diğer unsurları sürükledi.Washington Post’un aktardığı değerlendirmelere göre, ilk çığdan yaklaşık 10 dakika sonra sel sularının önemli bir sınır geçiş noktasına ulaşması, bölgede etkili bir erken uyarı sistemi bulunsa bile insanların kaçmak için çok az zamana sahip olabileceğini ortaya koydu.New York Times’ın bölgeden aktardığı gözlemler ise felaketin sahadaki boyutunu ortaya koydu. Selin ardından Nepal ile Tibet’i birbirine bağlayan ana ulaşım güzergâhının büyük bölümü sular altında kaldı. Evler, dükkânlar, okullar, tarlalar, yollar ve köprülerin önemli bölümü yıkılırken, bazı bölgelerde nehrin geride bıraktığı çamur izinin 200 metreden daha yüksek yamaçlara ulaştığı görüldü.New York Times’ın bölgedeki saha gözlemlerine göre, selin ardından bazı hidroelektrik tesislerinin bulunduğu alanlarda da ağır hasar meydana geldi. Elektrik ve telefon şebekelerinin devre dışı kalması nedeniyle kurtarma ekipleri iletişim için askerî telsizlere başvurmak zorunda kaldı.Yine gazetenin aktardığına göre, Nepal Ordusu’nun Dhunche’deki arama-kurtarma üssü, felaketin ardından kurtarılan yüzlerce kişiyle doldu. Helikopterler yaklaşık 15 dakikalık aralıklarla bölgeye inip kalkarken, yaralılar ve kurtarılan kişiler daha güvenli bölgelere taşındı; kuru gıda ve diğer yardım malzemeleri de dağlık bölgelere ulaştırıldı.Felaketin hızının, insanların kaçması için ne kadar az zaman bıraktığı da bölgeden gelen anlatımlarla ortaya çıktı. New York Times’ın görüştüğü hayatta kalanlardan 38 yaşındaki Bhushan Thakur, dev çamur duvarının kendisine doğru geldiğini görür görmez bulunduğu yerden kaçtığını anlattı. Thakur ve beraberindeki iki kişi, canlarını kurtarmak için yamaçlara doğru koştu.Bölgedeki bazı kişiler ise nehrin yükselen sularından kurtulmak için vadinin yamaçlarına onlarca metre tırmanarak hayatta kaldı. Gazetenin aktardığı bir başka tanık, 45 yaşındaki Dawa Lama ise felaket sırasında eşini ve iki kızını kaybettiğini anlattı. Lama’nın yaşadığı Timure köyündeki ev, çamur ve su kütlesinin altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarının ise günler boyunca devam etmesi bekleniyor. Nepal Ordusu, ulaşılması güç vadilerde çalışmalarını helikopterler ve kara ekipleriyle sürdürüyor.Bölgede kaydedilen sarsıntı, ilk aşamada olayın deprem tarafından tetiklenmiş olabileceği yorumlarına neden oldu. Ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun değerlendirmesinde sismik hareketin buzul çökmesi ve moloz akıntısıyla bağlantılı olduğu belirtildi.Prof. Dr. Tolga Görüm de mevcut verilerin tektonik bir deprem senaryosunu desteklemediğini belirtiyor:Himalayalar ve Tibet Platosu, benzer buz ve kaya çökmesi olaylarının daha önce de yaşandığı bir bölge olarak öne çıkıyor. 2016’da Tibet’in batısındaki Aru Dağları’nda meydana gelen bir buzul kopması, büyük miktarda buzun dağ yamacından aşağı sürüklenmesine neden oldu. Olayda dokuz çoban hayatını kaybetti.2018’de Tibet’teki Sedongpu Havzası’nda yaşanan iki buz çığı da Yarlung Tsangpo Nehri’ne büyük miktarda moloz taşıdı ve nehir üzerinde geçici bir göl oluşmasına yol açtı.Hindistan’ın Uttarakhand bölgesinde 2021 yılında yaşanan büyük kaya-buz kopması ve ardından meydana gelen sel de 200’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Avrupa’da da benzer tehlikeler son yıllarda daha görünür hale geldi.Himalayalar’daki olayın Türkiye açısından da dikkat çekici bir karşılığı bulunuyor. Prof. Dr. Tolga Görüm, 2 Temmuz 1840’ta Ağrı Dağı çevresinde meydana gelen ve uzun süre volkanik patlamayla ilişkilendirilen olayın aslında büyük bir kaya çığı ve ardından meydana gelen sel zinciriyle açıklanabileceğini belirtiyor.“Türkiye’de bu gibi olaylar için en riskli alanları biliyoruz” diyen Prof. Dr. Tolga Görüm şöyle devam etti:

"Erzurum civarı, Artvin, ikisinin arasındaki Tortum, riskli bölgeler. Kars’ın Kağızman ilçesinde bir deniz gölü var. Burası eski bir volkanik alan, fakat patlama sırasında oluşan bir heyelanın gövdesine yerleşmiş büyük bir göl sistemi var. Altında da Denizgölü köyü var. Buralarda bir hareket olduğunu biliyoruz. Hakkari’de küçük yerleşimlerin olduğu birçok alanda, özellikle üstlerde buzul göllerinin bulunduğu yerlerde, riskli alanlar var.”