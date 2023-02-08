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"Nene Hatun'lar bitmez! Yardım merkezlerine sırtlarında çuvallarla geldiler

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#Deprem#Kahramanmaraş#Nene Hatun
Nene Hatunlar bitmez Yardım merkezlerine sırtlarında çuvallarla geldiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 14:34

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinden yardımlar sürerken, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak ‘Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ‘Nene Hatun’ benzetmesinde bulunuyor.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt’ta yardım seferberliği sürdürülüyor. Yardım toplayanlar, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, elektrikli ısıtıcı, yatak, bebek maması gibi ihtiyaç malzemelerini bölge illerinde valilik koordinasyonunda oluşturulan ‘Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi’ne teslim ediyor.

Nene Hatunlar bitmez Yardım merkezlerine sırtlarında çuvallarla geldiler

Karadeniz Bölgesi’nde kadınlar da kıyafet, yiyecek gibi ihtiyaçları yükledikleri çuvalları sırtlarında taşıyarak merkeze ulaştırıyor. Yardım duyarlılığını yansıtan fotoğrafları sosyal medyadan paylaşanlar, özellikle yaşlı kadınlara ‘Nene Hatun’ benzetmesinde bulunuyor. 

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Nene Hatunlar bitmez Yardım merkezlerine sırtlarında çuvallarla geldiler

Nene Hatunlar bitmez Yardım merkezlerine sırtlarında çuvallarla geldiler

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