Nene Hatun Gemisi, İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti

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Denizlerimizdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, saat 09.30 itibariyle İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti. Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin’e, sonrasında tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun’a varması bekleniyor.

MSB: TCG OSMANGAZİ TANK ÇIKARMA GEMİSİ İZMİR'DEN SEYRİNE BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından TCG OSMANGAZİ tank çıkarma gemisinin İzmir'den hareket ettiği açıklandı. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerine ilave olarak, TCG OSMANGAZİ tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir'den seyrine başladı"