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Nemrut'ta canlı çekirge toplayan yabancılara 1,4 milyon lira ceza: Uzmandan 'genetik çalışma' uyarısı

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#Çekirge#Nemrut Dağı#Biyokaçakçılık
Nemrutta canlı çekirge toplayan yabancılara 1,4 milyon lira ceza: Uzmandan genetik çalışma uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 11:51

Adıyaman’daki Nemrut Dağı Milli Parkı’nda izinsiz olarak 16 canlı çekirge toplayan yabancı uyruklu 2 şüpheliye 1,4 milyon lira para cezası kesildi. Ele geçirilen etçil çekirgelerin canlı olarak kaçırılmak istenmesini değerlendiren Prof. Dr. Ali Satar, bu durumun biyokaçakçılık kapsamında genetik çalışmalar yapma ihtimalini akıllara getirdiğini belirterek, şüpheli faaliyetlerin derhal güvenlik güçlerine ihbar edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Nemrut Dağı Milli Parkı’nda 19 Ağustos’ta yabancı uyruklu 2 şüpheli, izinsiz şekilde çekirge toparken yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheliler 16 canlı çekirge ile yakalandı. Şüphelilere 1,4 milyon lira para cezası kesildi. Ele geçirilen çekirgeler ise doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Nemrutta canlı çekirge toplayan yabancılara 1,4 milyon lira ceza: Uzmandan genetik çalışma uyarısı

‘GENETİK ÇALIŞMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR’

Operasyon görüntülerini inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin canlı olarak götürmeye çalışmasının önemli bir ayrıntı olduğunu ifade ederek, “Bunlar biyokaçakçı insanlar olabilir. Bazen de bilim insanları gelip izin almadan böyle materyalleri alıp götürebiliyorlar. Yine bu da biyokaçakçılığa giriyor. Çünkü biyokaçakçılığın tanımında, bir ülkenin biyolojik kaynaklarını, genetik kaynaklarını izin almadan yurt dışına götürmek biyokaçakçılığa giriyor, bu bilim insanı olsa dahi. Biz çalışmalarımızda, bakanlığa yaptığımız projeyi de anlatarak resmi izin alıyoruz. Daha sonra bu materyaller üzerinde çalışma yapıyoruz. Aslında bunları bildikleri halde belki de götürüyorlar. Gördüğüm kadarıyla bunlar, özellikle Adıyaman’da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve yakın yerlerde bulunan ve ‘etçil çekirge’ dediğimiz, biraz da büyük bir çekirge türü. Dikkat ettim, 25 santimetreye kadar olan çekirgeleri canlı olarak toplamışlar. Ve canlı olarak toplamaları demek, onların üzerinde belki de genetik çalışmalar yapmak demek” dedi.

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Nemrutta canlı çekirge toplayan yabancılara 1,4 milyon lira ceza: Uzmandan genetik çalışma uyarısı

‘ŞÜPHELİ ÇALIŞMALARI İHBAR EDİN’

Yabancı kişilerin bitki veya hayvan türlerini topladığının görülmesi halinde güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini belirten Satar, “Bunlar koleksiyonculara bazı materyaller sağlıyorlar. Ya da bunlar endemik, endemik olmazsa bile sadece bizim coğrafyamızda bulunduğu için kıymetli. Çok pahalı fiyatlara satabiliyorlar bunları. Böyle olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü canlı olarak götürmeleri, belki de bunlar üzerinde genetik olarak çalışmak istemeleri demek. Birçok böcek üzerinde çalışılıyor. Bazılarından ilaçlar elde ediliyor. Tıbbi yönde kullanılıyor. Bunların buradan izin alınmadan çıkarılmaması lazım. Bunlar bir bakteriyle, gördünüz işte bir virüsle ne yapabiliyorlar. Dünyayı da pandemiyle dize getirdiler yani. Böyle bir hastalığa yol açabilirsiniz. Birçok çalışma var, bunlarla alakalı. Çok kötü bir şey bu. Tabii dünya için, insanlık için bunları düşünmek bile istemiyoruz. Yabancı kişilerin şüpheli görülen çalışmalarının hemen oradaki jandarma karakoluna ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi gerekiyor. Onlar gerekli işlemleri zaten yapıyor” diye konuştu.

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Nemrutta canlı çekirge toplayan yabancılara 1,4 milyon lira ceza: Uzmandan genetik çalışma uyarısı

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#Çekirge#Nemrut Dağı#Biyokaçakçılık

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