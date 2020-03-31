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Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),(DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

Nemrut’a ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı

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Nemrut’a ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı
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ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’na, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında getirilen ziyaretçi yasağı, Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12 Mart- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı. Bu kapsamda aynı tarihler arasında Nemrut Dağı'na girişler de yasaklandı. Alınan ziyaretçi yasağının uzatılmasıyla birlikte Nemrut Dağı da Nisan ayı sonuna kadar turizme kapalı kalacak.

Nemrut Dağı'nın yanı sıra ilçedeki önemli turizm yerlerinden Karakuş Tümülüs’ü, Tarihi Cendere Köprüsü ve Arsemia Ören yeri de turistlere kapılarını kapalı tutuyor.

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