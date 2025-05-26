Nemrut zirvede

Haberin Devamı

Sürdürülebilir turizm alanındaki kararlılığını son yıllarda uluslararası ölçekte attığı adımlarla gösteren Türkiye, bu alandaki liderliğini bir kez daha tescilledi. İngiltere merkezli, dünyanın en köklü bağımsız seyahat dergilerinden Wanderlust, 2025 yılına dair hazırladığı ‘Travel Green List’ seçkisinde Türkiye’ye de yer verdi. Yalnızca gezi tutkunlarının değil, global turizm profesyonellerinin de yakından takip ettiği saygın bir yayın haline gelen Wanderlust, çevreci destinasyonlar konusunda uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor. Türkiye’ye ayrılan özel sayfada, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı da dikkat çeken destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Wanderlust’ta yer almak, Türkiye’nin yalnızca doğal ve kültürel zenginliklerini değil; çevreye duyarlı ve sorumlu turizm politikalarını da küresel ölçekte görünür kılıyor. Çevreci seyahat tutkunlarının yakından takip ettiği Travel Green List, milyonlarca turistin rota tercihinde belirleyici oluyor.

Haberin Devamı

İSTANBUL MODERN’E ÖDÜL

YENİ binasının açılışından bu yana uluslararası kültür ve mimarlık çevrelerinde övgüyle karşılanan ve prestijli listelere giren İstanbul Modern, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde (EMYA) Portimao Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü’nün sahibi oldu. İstanbul Modern daha önce de Architectural Digest dergisi tarafından “2024’ün Harika Eserleri” arasında gösterilmiş, National Geographic ise İstanbul Modern’i “Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekânı” listesine dahil etmişti.