×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı görüntülendi... 'Görsel bir şölen oluşturdu'

Güncelleme Tarihi:

#Atlas Kuyruklu Yıldızı#Nemrut Krater Gölü#Yıldız
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı görüntülendi... Görsel bir şölen oluşturdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 09:41

Doğa ve uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, dünyanın ikinci Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızını görüntüledi. Dr. Cihan Önen, “Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısı, kalderanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Kraterin büyüleyici güzelliği Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısıyla birleşti ve bu an, insanın ömrü boyunca belki de sadece bir kez tanık olabileceği bir deneyimdi. Ben de bu deneyimi yaşadım” diye konuştu.

Haberin Devamı

Doğa ve uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, önceki gün Nemrut Krater Gölü kenarına kurduğu teleskobu ile Atlas kuyruklu yıldızını görüntülemeyi başardı. Zaman zaman gözlem yapmak için Nemrut Krater Gölü kenarına giderek burada kurduğu teleskobu ile gökyüzünü inceleyen ve fotoğraf çeken Dr. Cihan Önen, Atlas kuyruklu yıldızını göl üzerinde görüntülediğini belirtti.

Dr. Cihan Önen, bu nadir ve etkileyici olayı ölümsüzleştirmek amacıyla çıktığı Nemrut Kalderasında gece boyunca beklediğini ve Atlas kuyruklu yıldızını kalderadaki gölle birleştirerek fotoğraflamayı başardığını söyledi. Önen, “Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısı, kalderanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Nemrut Kalderası ve gölleri, doğa harikası yerlerdir. Kraterin büyüleyici güzelliği Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısıyla birleşti ve bu an, insanın ömrü boyunca belki de sadece bir kez tanık olabileceği bir deneyimdi. Ben de bu deneyimi yaşadım” dedi.

Haberin Devamı

ATLAS KUYRUKLU YILDIZI NEDİR?

Atlas kuyruklu yıldızı, geniş kuyruk yapısı ve parlaklığı ile öne çıkan kuyruklu yıldızlardan biridir. Özellikle temiz hava ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebilen bu gök cismi, astronomi tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atlas Kuyruklu Yıldızı#Nemrut Krater Gölü#Yıldız

BAKMADAN GEÇME!