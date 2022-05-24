Nemrut açık hava mutfağına döndü! 13 madalyalı çiğköfteci

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Dünya çapındaki yarışmalarda tam 13 madalya kazanan çiğköfte ustası Sait Önder, Uluslararası Nemrut Gastronomi Festivali’nin son gününde, Kahta Kalesi’nde davetlileri yöre yemekleri ziyafeti çekti. Yurtiçi ve yurtdışından katılan şefler ve davetliler, Sait Usta’nın hazırladığı tavuklu sarımsaklı bulgur pilavı, kavurmalı hıtap, meyir çorbası, semizotu cacığı, mercimekli köfte, Adıyaman tavası, peynir helvası ve yöreye ait peksimetten oluşan menü ile damaklarını şenlendirdi.

AVRUPALILAR BAYILIYOR

Ortadoğuluların çiğköfteye yabancı olmadığını belirten Sait Usta, Avrupalıları da çiğköfteye alıştırdı. Sait Önder, “Avrupalılar çiğköfteye başta ürkek yaklaşıyor, sonra tadına varıyor. Önce tatlı bir acı geliyor, acı meydana çıkınca da çok hoşlarına gidiyor” dedi.

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İYİ ÇİĞKÖFTENİN SIRRI: İNCE KIYIM İSOT, BOL MUHABBET

Adıyamanlı vekillerin davetiyle TBMM’de de sıkça çiğköfte yoğuran Sait Önder, lezzet sırrını sinirsiz ve yağsız dana kıyması, çekilmiş soğan ve sarımsak, domates salçası, ince kıyımlı isot, zeytinyağı, nar ekşisi, esmer bulgur, maydanoz ve baharatın yanında bolca muhabbet olarak açıkladı.

O İLK AYIBI BEN İŞLEDİM

Adıyaman’da çiğköfteyi 20 yıl öncesine kadar parayla satmanın ayıp sayıldığını anlatan Sait Usta, “Bu ayıbı ilk ben işledim” dedi.