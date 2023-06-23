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‘Nemo’yla denizaltı turu

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#Antalya#Nemo Primero#St. Didier
‘Nemo’yla denizaltı turu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Antalya’da 6 yıl önce hizmete giren Türkiye’nin ilk turistik denizaltısı ‘Nemo Primero’, 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi ‘St. Didier’ batığına dalışlarına devam ediyor.

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Yabancı turistlerin ilgi gösterdiği dalışlara bu yıl 18 bin kişinin katılması hedefleniyor.

‘Nemo’yla denizaltı turu

18 BİN KİŞİ DALACAK

2017 yılında hizmete giren turistik denizaltı, Kaleiçi Yat Limanı’ndan yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in derinliklerine indirmeye devam ediyor.

‘Nemo’yla denizaltı turu

Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar nisan ayı itibarıyla başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 4-5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. Diğer taraftan denizaltı ile birlikte derinliğe dalan 2 dalgıç, turistlere rehberlik ediyor. Bir yandan ‘St. Didier’ batığını yakından gören, diğer taraftan dalgıçları izleyen turistler cep telefonlarıyla o anları görüntülüyor. Denizaltının 2015 yılında Türkiye’ye getirildiğini belirten kaptan Aycan Zağra, “Bu yıl hedefimiz 18 bin kişi. Nisan ayının başından ekim ayı sonuna kadar dalışlarımız devam ediyor” dedi.    

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#Antalya#Nemo Primero#St. Didier

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