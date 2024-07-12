Nem oranı yüzde 90’ı geçti! Uyutmuyor, bunaltıyor… Ne kadar sürecek? Yağmur yağacak mı?

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Türkiye'nin bazı bölgelerinde aşırı sıcak ve nem etkili olurken, diğer bölgelerde ise yağmur etkisini gösteriyor. İstanbul'un farklı yerlerinde de zaman zaman yağışlar görülüyor ancak sıcaklık ve nem oranı hâlâ çok yüksek. Bu durum vatandaşları da oldukça rahatsız ediyor çünkü yüksek nem geceleri uyutmuyor.

Özellikle Ümraniye, Şişli, Şile, Sarıyer ve Pendik başta olmak üzere şehrin ilçelerinde nem oranı geceleri yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor.

NEM ORANI NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Konuyu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’e danıştığımda, “Atmosferde çok önemli iki faktör vardır; bunlardan biri nem biri de sıcaklık. Bu ikisinin yüksek olması insanın fizyolojik yapısını ciddi şekilde etkiler. Sürekli terlememize neden olur ve geceleri de uyutmaz. Şu sıralar nemin bu kadar yüksek olması ise çeşitli meteorolojik parametrelere bağlı” dedi. Özdemir, şu bilgilerin altını çizdi:

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“Nemin oluşmasındaki en büyük etken coğrafi yapıdır. Örneğin; şehirdeki ormanlık alanlar, göl, gölet ya da deniz gibi su kaynakları, şehrin rüzgâra kapalı ya da açık olması, binaların yapısı ve yüksekliği, yeşil alanların miktarı nemin oluşumunu etkiler. İstanbul ise deniz başta olmak üzere su kaynakları açısından zengin bir şehir. Ayrıca, hava sirkülasyonu da oldukça fazla çünkü yüksek binaların bulunduğu bir metropol. İnsan yoğunluğunun yüksek olması da atmosfere fazla sera gazı yayılmasına neden oluyor. Üzerine bir de sıcaklık rekorları eklenince, nem oranının yüksek olması kaçınılmaz hale geliyor.”







YÜKSEK NEM BİR HAFTA SÜRECEK, BUNALTAN SICAKLAR DEVAM EDECEK

Yüksek nemin bir hafta daha sürebileceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Nemin az olabilmesi için kuvvetli rüzgârın olması lazım. Kuzeyli rüzgârlar şehre hâkim olunca nem oranı düşüyor ama uzun zamandır güneyli rüzgârların etkisindeyiz. Ayrıca rüzgâr tek başına da yeterli olmuyor. Sıcaklığın da belli oranda düşmesi gerekiyor. Fakat temmuz ayı itibariyle sıcaklık yüksek seyrediyor ve bu şekilde de devam edecek” dedi.

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Aşırı sıcakların buharlaşmaya da neden olduğunu söyleyen Dr. Özdemir, “Buharlaşmadan dolayı rüzgâr hafif estiği zaman, hava sirkülasyonu da olmadığı için nem oranı yine yükseliyor. Böyle bir durumda nem oranı sabah saatlerinde yüzde 72’lerdeyken öğle saatlerinde 80-85’leri görüp, gece saatlerinde de yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. Şu anda da bunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.





YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Yurdun büyük bir bölümünde yağışın görüleceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi, kıyı Ege ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ile batısında yağış görülecek gibi duruyor ama bunlar yine de istenen düzeyde olmayabilir” şeklinde konuştu.

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İstanbul’da ısı adaları oluştuğu için şehrin istenilen düzeyde yağış alamadığını söyleyen Dr. Özdemir, “Metropolde de yağış gözüküyor ama ciddi bir sağanak olabilir mi bunu göreceğiz. Yine bazı ilçelerde kısa yağışlar olarak kendini gösterebilir. Sonra tekrar nem oranı artmaya devam eder. Zaten önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden yeni bir Afrika sıcak hava dalgası ülkemize gelecek gibi duruyor. Şu an bunu gözlemliyoruz” dedi.

Yüksek nem koşullarında dikkat edileceklere de değinen Dr. Özdemir, “Öncelikle, bol su tüketmeye özen göstermelisiniz. Yüksek nem oranı, vücudun terleyerek sıvı kaybetmesini artırabilir. Ayrıca, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmak da önemli… Nemli hava koşulları aynı zamanda terlemenin etkili bir şekilde buharlaşmasını zorlaştırabilir, bu da vücut ısısının yükselmesine neden olabilir. Bu durumu önlemek için hafif ve nefes alabilen giysiler tercih etmek, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak ve sık sık serinlemeye çalışmak faydalı olabilir. Mümkünse 11-15 saatleri arasında açık alanda olmamaya da özen göstermek gerekiyor” dedi.

Fotoğraflar: iStock, AA