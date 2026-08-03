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Nem oranı yüzde 63'e çıktı: Birçok meydan, cadde ve park boş kaldı

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#Sıcaklık#Adana#Mersin
Nem oranı yüzde 63e çıktı: Birçok meydan, cadde ve park boş kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 14:48

Adana, Mersin ve Hatay'da hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması hayatı olumsuz etkiledi. Mersin'de ise hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranının da yüzde 63'e çıkması nedeniyle birçok meydan, cadde ve parkta sakinlik gözlendi.

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Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 36 dereceye ulaştığı Adana'da, nem oranı yüzde 60'lara çıktı.

Merkez Seyhan ilçesinde sık kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkanlar, güneşten korunmak için ağaçların altında ve mesire alanlarındaki gölgeliklerde vakit geçirdi.

Nem oranı yüzde 63e çıktı: Birçok meydan, cadde ve park boş kaldı

Mersin'de hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranının da yüzde 63'e çıkması nedeniyle birçok meydan, cadde ve parkta sakinlik gözlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları da boş kaldı. Dışarı çıkanlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlendi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bazı çocuklar, Balıkçı Barınağı'nın sahilinden denize girdi.

Nem oranı yüzde 63e çıktı: Birçok meydan, cadde ve park boş kaldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

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Nem oranının yüzde 54 ölçüldüğü kentte parkların büyük kısmı boş kaldı, bazı vatandaşlar taşıdıkları şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı.

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#Sıcaklık#Adana#Mersin

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