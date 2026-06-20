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Nem oranı yüzde 53'e ulaştı: Kent sıcaktan kavruldu

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#Sıcak Hava#Adana#Nem Oranı
Nem oranı yüzde 53e ulaştı: Kent sıcaktan kavruldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 14:58

Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da, vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı.

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Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

Dışarı çıkanlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdüğü görüldü.

Nem oranı yüzde 53e ulaştı: Kent sıcaktan kavruldu

Parkta gölgelik alanda dinlenen vatandaşlardan Hebun Bozkuş, sıcakların bunalttığını belirterek, "Bu aralar hava gerçekten çok sıcak, nem de yüksek. İnsanlar bunalıyor, kendilerini parklardaki ağaçların altına atıyor. Parklarda serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

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#Sıcak Hava#Adana#Nem Oranı

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