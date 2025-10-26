“Neler Oluyor Hayatta” bir ilke daha imza atıyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk kez bir sabah programına konuk olacak

Haberin Devamı

Kanal D ekranlarının sevilen sabah kuşağı programı “Neler Oluyor Hayatta”, yeni haftaya çok özel bir yayınla başlıyor. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı program, Türkiye gündemine damga vuracak önemli bir ismi ağırlayacak.

TÜRKİYE GÜNDEMİNİ YORUMLAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk kez bir sabah programına canlı yayında konuk olacak. Yerlikaya, 27 Ekim Pazartesi sabahı Kanal D stüdyolarında gerçekleşecek yayında, ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulunacak, güncel konuları değerlendirecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuk olacağı Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D’de.