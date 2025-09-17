×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı! Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Bafra#Otomobil#Tutuklama
Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 12:19

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklandı. Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

Haberin Devamı

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti. Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı.

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

KADIN MESAJ ATMIŞ

Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

Haberin Devamı

Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

Kıyak, Büyük Cami'de düzenlenen cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

Eşinin ve çocuğunun tabutuna sarılıp ağlamıştı Korkunç gerçek ortaya çıktı: Doktor baba tutuklandı | Ailesine mesaj atmış: Beni tehdit ediyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bafra#Otomobil#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!