×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Nehirler yatağına sığmadı… Meriç ve Tunca taştı

Güncelleme Tarihi:

#Edirne Sel#Meriç Ve Tunca Taştı#Kırkpınar Er Meydanı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

Son yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan sular Edirne’de Tunca ve Meriç nehirlerini taşırdı. Yollar, tesisler, Kırkpınar Er Meydanı ile tarım arazileri sular altında kaldı.

Haberin Devamı

Son yağışlar, karın erimesi ve Bulgaristan’daki barajlardan su bırakılması ile birlikte Edirne’deki nehirlerde su seviyesi, 19 Şubat’ta artışa geçti. Tunca Nehri’nin taşması sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi ve Kırkpınar Er Meydanı, sualtında kaldı. Meriç Nehri’nin yatağından taşması sonucu da kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında, bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmi taşkınlar meydana geldi.

Nehirler yatağına sığmadı… Meriç ve Tunca taştı

HAYVANLAR UNUTULMADI

Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları, artan nehir debisi nedeniyle trafiğe kapandı. Köylere alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor. Meriç ilçesinin Subaşı beldesinde de çeltik sahaları da sualtında kaldı. Beldede, belediyeye ait iş makineleri taşkın sularının yayılmasını önlemek için çalışma sürdürdü. Bölgede önceki gün de seddenin patlaması sonucu su geniş alana yayıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEleştiri anonim cesaret değil, açık sorumluluk ister Eleştiri anonim cesaret değil, açık sorumluluk isterHaberi görüntüle

Edirne Valisi Yunus Sezer, “Türkiye’ye yakın olan iki barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Bu nedenle üç kapaktan su salınımı yapılıyor. Bulgaristan tarafında bu suyun tutulma imkânı yok. Bu suların Türkiye’ye ulaşması zaman alıyor ve bunun etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz” diye konuştu. Tunca ve Meriç Nehri üzerindeki tarihi köprüler ulaşıma kapatıldı. Bosnaköy’deki çiftlik ve bağ evlerinde mahsur kalan çiftlik hayvanları ile diğer hayvanların kurtarılması için AFAD ile Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-EME) ekipleri, çalışma başlattı. Botlarla bölgeye giden ekipler, hayvanları kurtarıp güvenli bölgelere taşıdı.

Nehirler yatağına sığmadı… Meriç ve Tunca taştı

MERİÇ KIRMIZI TUNCA TURUNCU

DSİ, Meriç Nehri için ‘kırmızı alarm’ uyarısında bulundu. Meriç Nehri’nin debisinde yükselişi dün gün içinde de devam etti. Dün saat 10.00’da yapılan ölçümde 1439 olan debi, saat 12.00’de 1450 metreküp/saniyeye yükseldi. Tunca’nın gece saatlerinde kırmızı olan uyarısı, dün sabah saatlerinde ‘turuncu alarm’a düşürüldü. Tunca Nehri’nin 175 metreküp/saniye olan debisi ise 171 metreküp/saniyeye geriledi.

Haberin Devamı

Gözden KaçmasınPunch sen bize ne yaptın böylePunch sen bize ne yaptın böyleHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne Sel#Meriç Ve Tunca Taştı#Kırkpınar Er Meydanı

BAKMADAN GEÇME!