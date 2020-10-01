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Ramiz Kaan OKTAR/ ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Nehirde kaybolan Muhammet Talha’yı arama çalışmaları sürüyor

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Nehirde kaybolan Muhammet Talha’yı arama çalışmaları sürüyor
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SAKARYA Nehri’nde kaybolan Muhammet Talha Bilikin (12), bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Set Arkası Sokak yakınında önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri’ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Muhammet Talha Bilik'i arama çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı deniz polisleri, AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, 3’üncü günde arama çalışmalarını sürdürdü. Muhammet Talha Bilikin ailesi ve yakınları, Sakarya Nehri üzerindeki çalışmaları yakından takip ederken, fenalaşan aile bireylerine 112 Acil ekipleri müdahale etti.

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