Nehirde kaybolan Emirhan'dan acÄ± haber

Olay, 3 Temmuz gÃ¼nÃ¼, Karasu ilÃ§esi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. EmirhanÂ Henden, Sakarya Nehriâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan hayvanlara yem vermek iÃ§in botu kullanmak istedi.Â Henden, cep telefonuyla kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen arkadaÅŸlarÄ±na, "ArkadaÅŸlar ben gidiyorum hakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin" dedikten sonra botun yanÄ±na gitmek iÃ§in suya girip yÃ¼zmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada EmirhanÂ HendenÂ akÄ±ntÄ±ya kapÄ±ldÄ±, bir sÃ¼re sonra da gÃ¶zden kayboldu.Â







ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ gelen ekipler arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. AFAD,Â Jandarma Arama Kurtarma,Â dalgÄ±Ã§ polisler,Â arama kurtarma ekipleri, vatandaÅŸlarÂ ve ilÃ§edeki tekne sahipleriÂ arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek oldu.Â Emirhanâ€™Ä± bulmak iÃ§in mahalle sakinleri sabah erken saatlerinde Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ederken, yaklaÅŸÄ±k 13 kilometre uzaklÄ±kta HÃ¼rriyet Mahallesi mevkiinde gencin cesedi su Ã¼stÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Emirhanâ€™Ä±n cansÄ±z bedeni kurtarma ekiplerince bota alÄ±narak kÄ±yÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. CesetÂ morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara