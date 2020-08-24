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Aziz ÖNAL/GENÇ BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Nehirde akıntıya kapılan 12 yaşındaki Özkan, boğuldu

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Nehirde akıntıya kapılan 12 yaşındaki Özkan, boğuldu
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Özkan Benzek (12), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Murat Nehri'ne serinlemek için giren Özkan Benzek, akıntıya kapıldı. Çevredekiler, Özkan'ın akıntıya kapıldığını fark edince ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, Murat Nehri'nde yaptıkları aramayla Benzek’in cansız bedenine ulaştı. Nehrinde çıkarılan Özkan Benzek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Genç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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