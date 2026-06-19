Nehir Tanrısı gün yüzüne çıktı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’daki Aspendos Akropolisi ile tiyatroyu birbirine bağlayan Tiyatro Caddesi’nin Doğu Meydanı’nda yürütülen kazı çalışmalarında, meydan ile doğu sur duvarları arasında yaklaşık 6 metreye 25 metre ölçülerinde mozaikli bir mimari yapının ortaya çıkarıldığını açıkladı. İlk değerlendirmelere göre; yapının MS 3. yüzyıl başlarında havuz olarak inşa edildiği, şimdiye kadar kazısı tamamlanan yaklaşık 6’ya 7.5 metrelik bölümde açığa çıkarılan mozaik döşemenin ise henüz kazılmamış alanlarda devam ettiği anlaşıldı. Yapının, MS 262 depreminin ardından iç duvarlarla bölünerek farklı mekânlara ayrıldığı değerlendiriliyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. İkonografik özellikleri ve benzer örnekler doğrultusunda sözkonusu figür, Aspendos’a hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen ‘Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon’ olarak tanımlanıyor.

Haberin Devamı

SAZ YAPRAKLARI VE AMPHORA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aspendos’ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardık. Tiyatro Caddesi’nde ortaya çıkarılan mozaiğin merkezinde, kente hayat veren Eurymedon Nehri’ni simgeleyen ‘Genç Eurymedon’ tasviri yer alıyor. Saz yaprakları, amphora ve balık figürleriyle zenginleşen bu kompozisyon; suyun, bereketin ve yaşamın simgesel anlatımını yansıtıyor. Küçük tesseralarla oluşturulan renk geçişleri, ayrıntı zenginliği ve yüksek işçilik kalitesiyle dikkat çeken eser, mozaik sanatında oldukça nadir rastlanan nehir tanrısı betimlemelerinden biri olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Bu keşif, yalnızca Aspendos’un sanatsal zenginliğini ortaya koymakla kalmıyor; Roma Dönemi Anadolu mozaik sanatına ilişkin önemli bilimsel veriler de sunuyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün değerli uzmanlarına, kazı ekibimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.