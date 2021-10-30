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Nehir manzaralı otel, kız öğrencilere yurt oldu

#Yurt#Otel#Amasya
Nehir manzaralı otel, kız öğrencilere yurt oldu

Amasya Valiliği, barınma sorunu yaşayan üniversiteli kız öğrenciler için İl Özel İdaresi'ne ait 3 yıldızlı oteli tahsis etti.

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Yeşilırmak Nehri kıyısında seyrine doyumsuz manzaraya sahip otele yerleşen yaklaşık 150 öğrenci, yıl sonunda yapımı tamamlanacak yurtlara geçecek.

Amasya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri eğitim sezonu öncesi barınma sorunu ile karşı kaşıya kaldı. Vali Mustafa Masatlı sorunun çözümü için devreye girdi, İl Özel İdaresi'ne ait 3 yıldızlı oteli kız öğrencilere tahsis etti. Yeşilırmak nehri kıyısında seyrine doyumsuz manzaraya sahip otele yerleşen yaklaşık 150 öğrenci, yıl sonunda yapımı tamamlanacak yurtlara geçecek. Öğrenciler otele devlet yurtlarında ödedikleri ücreti ödüyor. Kentte merkezinde bin, Merzifon'da 500, Gümüşhacıköy'de ise 300 kişi kapasiteli yurt binası inşaatlarının devam ettiği bildirildi.

Nehir manzaralı otel, kız öğrencilere yurt oldu



'KESİN ÇÖZÜM YIL SONUNDA OLACAK’

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, eğitim-öğretim yılı başında kısmi olarak yurtla ilgili sorunlar oluştuğunu belirterek, "Yurt sorunu ortaya çıkıca şehrin en güzel yerindeki oteli, kız öğrencilerimize açtık. Otel şehrin en güzel yerindedir ve öğrencilerimiz kalmaya devam ediyor. Tabii bu geçici bir süre ile olacak. Kesin çözüm yıl sonunda olacak. İl merkezimizde bin kişilik yurdumuzu hizmete açıyoruz. Merzifon'da 500, Gümüşhacıköy'de 300 kişilik yurdumuzu hizmete alacağız. İnşallah önümüzdeki yıl da ilimizde öğrencilerin barınması ile ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağız" dedi.

Nehir manzaralı otel, kız öğrencilere yurt oldu



'YURT PROBLEMİ YAŞIYORDUK’

Yurt sıkıntısı yaşadığından dolayı 2 hafta okula gelemediğini belirten Naile Şen, "Yurdu aradım 'misafir olarak kalabilir miyim?' diye. Onlar da bana burayı tavsiye ettiler 'biz sizi arayacağız' dediler. Buraya yerleştim ve çok güzel burası. 3 yıldızlı otelde kalmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. 

Zeynep Alpsoy ise, "Mardin'den geliyorum. Burada bir yurt problemi yaşıyorduk. Yurt probleminden dolayı sağ olsun valimiz ilgilendi. Şu anda 3 yıldızlı otelde kalıyoruz. Bizim için gayet ideal şartlara sahip bir otel" ifadelerini kullandı. 

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