Nehir kelimesinin eş anlamlısı bulunmaktadır. Nehir eş anlamlısı ırmaktır.

Nehir Eş Anlamlısı

Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Nehir kelimesinin de eş anlamı bulunmaktadır. Cümle içerisinde kullanılan nehir kelimesinin yerine ırmak kelimesi de kullanılabilir.

Nehir kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde sığır sürüsü olarak geçmektedir. Nehir kelimesinin anlamı denize dökülen, derinliği ve genişliği bakımından büyük olan ve akarsu anlamına gelen bir kelimedir. Nehir ve ırmak kelimeleri aynı anlamı taşıdığından birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Nehir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Nehir kelimesinin eş anlamlısı ırmaktır. Irmak ile nehir cümle içerisinde aynı anlama gelmektedir. Ayrıca Bu kelimeler ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden birisidir. Eş anlamlı kelimenin diğer bir anlamı ise anlamdaş veya yakın anlamlı kelimelerdir.