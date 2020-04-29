Nehil Sazlığı'nda gökkuzgun da görüntülendi

Yüksekova'ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak ile Karlı köyleri arasında bulunan Nehil Sazlığı, Doğa Koruma ve Milli Parkla Müdürlüğü tarafından bu yıl koruma altına alındı. Oldukça geniş bir alanı kapsayan sazlık, göçmen ve bölgedeki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Koranavirüs nedeniyle son zamanlarda oldukça sessiz ve sakin bir dönem yaşayan sazlıkta, bugüne kadar bölgede görülmeyen gökkuzgun kuşu da görüntülendi.

Kuş cenneti olan sazlıkla ilgili bilgi veren Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, bölgenin oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi. Kaçan, son zamanlarda bölgede farklı türlerinde görünmeye başladığını belirterek, "Bahar aylarının gelişiyle birlikte birçok kuş türü, Nehil Sazlığı'nda beslenip dinleniyor. Koruma altındaki sazlık yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken, daha önce bölgede görmediğimiz bazı türleri de artık burada gözlemleyebiliyoruz. Gökkuzgun da bunlardan birisi. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. İleriki zamanlarda bölgenin kuş fotoğrafçılarına da ev sahipliği yapmasını isteriz" dedi.