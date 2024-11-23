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Negül’ü uykusunda katletmiş

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#Aksaray#Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü#Polis
Negül’ü uykusunda katletmiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 07:00

Aksaray’da önceki gün 3 çocuk annesi Negül Adak (44) evinde başından silahla vurulup öldürüldü.

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Çalışma başlatan polis, Negül Adak ile eşinin sık sık kavga ettikleri, güvenlik kamera kayıtlarından evden son çıkan kişinin de eşi Savaş Adak (40) olduğunu tespit etti. Cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Savaş Adak (40), önceki gün Ankara Şereflikoçhisar girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Savaş Adak, polise verdiği ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Adak, eşi Negül Adak’ı uykusunda başına tabancayla ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra bir kamyona otostop çekip kaçtığını, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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#Aksaray#Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü#Polis

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