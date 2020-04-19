Hürriyet Bilim Kurulu yanıtlıyor: Negatife döndüyse bulaştırma riski kalmaz

HASTANE PERSONELİNE FARKLI KIYAFET

Hande AKMAN soruyor:

Hastanelerde personelin hastanın odasına önlük, cerrahi maske, siperlik ve bone ile girmesini uygun buluyor musunuz? N95 ve tulum gerekli mi? Hastane personelinin belirli aralıklarla taranarak olası bir hastalığın erken evrede yakalanması mümkün mü?





PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD):

Korunma usulü; sorunuzun yanıtı, duruma göre değişir. Eğer hastanelerde COVID-19’lu hastalara bakım verilmesindeki şartlardan bahsediyorsak, hastaya uygulanmakta olan tedavi/girişime göre korunma düzeyi farklı olacaktır. Sadece COVID-19’u olan, olağan ilaç tedavileri dışında tedavi yapılmayan hastalar için dedikleriniz yeterlidir. Eğer bu hastaya yakın temas olacak ise N95 tipi bir maske önerilir. Ancak hastanın havayolu sekresyonlarına maruz kalacak ve bu sekresyonların küçük partiküller halinde yayılımına neden olacak bir girişim yapılıyor ise (örneğin mekanik ventilasyon, aspirasyon, bronkoskopi vs) bu durumda mutlaka tulum ve N95 maske de kullanılmalıdır. COVID-19’lu hastalar ile yakın temasta olan hastane personelinin günlük olarak olası belirtiler açısından değerlendirilmesinin yanı sıra periyodik COVID-19 taraması yapılmasının faydalı olacağı düşüncesindeyim.

TEDAVİ KALBE ZARAR VEREBİLİYOR

Mehmet ÇİL soruyor:

COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların kalbe hasar verdiği şeklindeki bilgi doğru mu?





Prof. Dr. MELİH US (İstanbul Özel Amerikan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi):

Evet doğru. bazıları kalbe hasar veriyor ancak hastanın hayatı söz konusu olduğu ve bu virüsün direkt ilacı olmadığı için bu tip ilaçlar kullanılabiliyor.

MARKET VE BANKA İŞLERİ BENDE

Daliah KANT soruyor:

16 Mart’ta ateşle başlayan belirtiler sonucunda altıncı gün testim pozitif çıktı. 48 yaşındayım. Sigara içmeyi bıraktım. Annem 72 yaşında ve sağlıklı olan annem ve 50 yaşındaki ağabeyimle aynı evde kalıyoruz. 6 Nisan’a kadar kendimizi karantinaya aldık. 8 Nisan’da testim negatife döndü. Market ve banka işlerini ben hallediyorum. İcabında taksiye biniyorum. Hastalığı tekrar geçirme veya evdekilere taşıyıcı olma olasılığım var mı? İstanbul’da antikor testi yaptırabilir miyim?





PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi):

14 gün karantina bittikten ve test negatif olduktan sonra bulaştırma riskiniz kalmaz. İstanbul’da antikor testi yapılıyor ama bunu bilmek size ek bir yarar sağlamaz. Bu nedenle bu yoğunlukta hastaneye gitmenize gerek yok. Sizde test negatif olduktan sonraki 14 gün boyunca diğer ev halkı karantinada kalmalı ve hastalık belirtisi çıkarsa mutlaka Alo 184’ü arayıp yönlendirmeye göre hareket etmelisiniz!

DOZUNDA VE SEÇİCİ BİLGİ SİZİ RAHATLATIR

Betül Ceren YILMAZSIN soruyor:

Hocam aşırı bilgi bombardımanı mı yoksa haberleri hiç takip etmemek mi? Sizce hangisi doğru?





Prof. Dr. Arif Verimli (Psikiyatrist):

Bilgi bombardımanı ve çok değişik görüşleri dinlemek sizi daha donanımlı yapmaz. Bu süreçte daha kafası karışmış ve dolayısıyla kaygısı artmış olursunuz. Günde üç kez haber izlemek ve seçici olmak sizi rahatlatacaktır.

ANNE SÜTÜ ÇOK FAYDALI AMA VİRÜSTEN KORUMAZ

Arif Erdem SUNGUR soruyor:

Bu virüsün sağlıklı çocuk ve bebeklerde fazla etkili olmamasına anne sütünden gelen bağışıklıklarının hâlâ devam etmesi gösterilebilir mi? Anne sütünün etkin biçimde virüs üzerindeki etkisi araştırılabilir mi?





Prof. Dr. Aynur E. Topkaya (Yeditepe Üniversitesi Hastanesi):

Enfeksiyonu geçiren annelerin, bebeklerinin de bağışıklandığı gösterilmiş. Anne sütü genel olarak çocuklar için çok faydalı. Ancak bu virüs için özel bir koruyuculuğu yoktur.