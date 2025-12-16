Nefret siyasetine prim vermeyiz

Haberin Devamı

BİRİZ BERABERİZ

“86 milyon birlik ve beraberlik içinde, birbirimizden güç ve cesaret alarak her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada, merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım, kararlılıkla ilerliyoruz. Tarihi tecrübelerimizin ışığında şunun gayet farkındayız; bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni-Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Her zaman söylediğim gibi; biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz.

HADSİZ SÖYLEMLER

Kimi zaman kadınları, kimi zaman Alevi canlarımızı, kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında, nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız. Hazreti Mevlâna’dan aldığımız ilhamla biz topraklara, sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik; bundan sonra da ne bu topraklara, ne de bölgemize sevgiden, iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız. Kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek; muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek; ekmeğimizi, aşımızı büyütecek, milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barış ve istikrarını büyütecek; inşallah yolumuza işte bu anlayışla devam edeceğiz.

EMANETİNİZ EMİN ELLERDE

Hangi siyasi partiden olursa olsun, şu an ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir; liyakatli kadrolar Türkiye’de iş başındadır. Bundan sonra da sizin emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.

SİYASETTE NEZAKET

AK Parti olarak, kadın haklarının tam ve etkin şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren devrim niteliğinde adımlar attık. Eğitim ve seçilme hakkı başta olmak üzere, Anayasamızda kayıtlı hak ve özgürlükleri yasaklarla, baskılarla, ayrımcı uygulamalarla ellerinden alınan hanım kardeşlerimizin önündeki engelleri ortadan kaldırdık. Tek parti döneminin kötü mirasını, 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini bir daha geri gelmemek üzere, tarihin çöp sepetine yolladık. Bu vesileyle, bütçe görüşmeleri esnasında Partimizin Grup Başkan Vekiline yönelik, anamuhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı, burada ifade etmek istiyorum. Grup Başkan Vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclisimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır.”

AİHM KARARLARINA UYUM YÜZDE 90

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir” diyerek şöyle devam etti:

“İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da, yüzde 1.09’la Konsey üyesi ülkelerdeki ortalama ihlal oranından daha iyi bir seviyedeyiz. Türkiye’yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin, AİHM kararlarını yıllardır uygulamayan birçok ülkeyle ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler, Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail’in sözde basın özgürlüğü endeksinde, Türkiye’nin ve Filistin’in önünde olmasına hiçbir tepki göstermiyor; bu çarpık tabloda hiçbir sorun, sıkıntı görmüyor. Fakat söz konusu Türkiye olunca, bakıyorsunuz, hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

ESENBOĞA METRO HATTI

“Kabine toplantımızda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, yatırımlarımızla ilgili kapsamlı bir sunumu oldu.

- 2025’in ilk yarısında ülkemizi dünya deniz ticareti filo listesinde 10’uncu sıraya yükselttik.

- Sayısını 85 çıkardığımız tersanelerimiz; dünyanın dört bir yanından aldığı 61 gemi siparişiyle, küresel gemi siparişlerinde 9’uncu sıraya yerleşti.

- İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar doların

üzerinde yatırım yaptık.

- Şehirlerimizin kent içi ulaşımını raylı sistemlerle donatarak rahatlattık. 12 ilimize toplam bin 33 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırdık. Bunun 162 kilometresini İstanbul’umuzda inşa ettik.

- Şimdi de başkentimiz için önemli bir adım atıyoruz. Yatırım programına aldığımız Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın inşasına 2026 yılında ‘bismillah’ diyoruz. Toplam 36 kilometre uzunluğunda, 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(Günsu ÖZMEN/ANKARA)