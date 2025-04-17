Nefes nefese kalp savaşı

Haberin Devamı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder önceki gece kalp krizi geçirerek Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılırken doktorları son durumu açıkladı. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, durumun kritik olduğunu söyledi:

“Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05’te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23.35’te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski, hayati riski yüksek olan bir ameliyattır. 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakım ünitemize alındı. Hayati riski devam etmektedir. Hastamız hastaneye geldiğinde zaten doktorlarımız hastanedeydi. Hiçbir duraksama olmadan müdahale edildi. Şu dakikalarda hepimiz nöroloji tablosunu takip ediyoruz, hastamızın geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Hepimiz sabırla bekleyeceğiz.”

Haberin Devamı

HASTANEYE GİTTİĞİNDE NABIZ YOKTU

-63 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul’daki evinde rahatsızlanmasıyla birlikte başlayan süreç ve yapılan operasyon hastane tarafından şöyle anlatıldı:

22.41: “112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp - akciğer masajı eşliğinde 15 Nisan 2025 saat 22.41 sularında hastanemiz acil ünitesine ulaştırılmıştır.

-Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp - akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I aort disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir.

23.05: Takiben 23.05’te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’te operasyona başlanmıştır.

-Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner bypass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.

Haberin Devamı

SAĞ TARAFI KASILMIYOR

-Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılmamakta, sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.

- 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder, ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir.”

Gözden Kaçmasın Dayan Sırrı Süreyya dayan Haberi görüntüle

CERRAH, AMELİYATI ANLATTI: KALP ÇOK DARBE YEMİŞ

- Ameliyata giren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş şunları söyledi: “Aort diseksiyonu (aort damarı yırtılması) zaten kalp - damar cerrahisinin en ileri patolojilerinden biridir ama bir şey ilave etmek istiyorum. Disseksiyon geri gelmiş de durumdaydı. Sağ koroner damar, kalbi besleyen damarlardan biridir, diseksiyonun içinde kalmış. Aynı zamanda sağ koronerin ağzında bir yırtık da vardı. Muhtemelen Sırrı Bey’in 112 Acil geldiğinde şikâyetini söyleyip yere yığılma sebeplerinden birisi de buydu, en önemlisi buydu. Disseksiyona bir de sağ koronerin eklenmesi kalp krizi de eklenmiş. Yani hem disseksiyon vardı hem de daha evvelden kalbin sağ tarafını da etkileyen bir kriz vardı. Dolayısıyla ağır bir patalojiydi. Hepsini düzelttik fakat kalp çok hırpalandığından, çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik kalbi. Kanama kontrolü yaptık. ECMO desteği derken 12 saati buldu ameliyat. Biz daha önce bu tür disseksiyon ameliyatları çok yaptık ama Sırrı Bey’inki gördüğüm en komplike disseksiyonlardan biriydi. Sırrı Bey’in bir teşhis konulmuş aort anevrizma hastalığı var daha öncesinden. Birkaç merkezde de bu teyit edilmiş. Takipliymiş ama müdahale sınırında olmayan bir anevrizma büyüklüğü. Onun için ilaç tedavisiyle takip ediliyormuş. Bizim bildiğimiz bu. Kalbi durmuştu bize geldiğinde. Hastamız gerçekten çok kritik pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız şu anda. Önümüzdeki saatlerin şu anda hepsi kritik.”

Haberin Devamı

‘AĞIR BİR TEDAVİ GÖRÜYORUM’

-Sırrı Süreyya Önder 2024’te Meclis’te gerginliğin yükseldiği bir an hastalığını şöyle anlatmıştı: “Yine bunu söylemek istemezdim, beynime pıhtı attı benim Genel Kurulu yönetirken. Gittik her şer bir hayra gebedir. Pankreasta bir tümör çıktı. Gittik aort anevrizması, o beyne pıhtı atmasıyla beraber yaşandı. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı ve -bu kadar ayıp bir şey insanın kendisi için bu tanımı kullanmak da-zarafetle yürütmeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil.”

‘DİREN BABA’

Kızı Ceren Önder Kandemir paylaşımı duygulandırdı: “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı ‘Mavra yapalım mı?’ diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin.”

Haberin Devamı

ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME ERTELENDİ

DEM Parti heyetinin Cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapmayı planladığı görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.